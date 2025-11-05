Feijóo anuncia su plan para autónomos: tarifa cero, exención de IVA y ayudas a la paternidad

El PP plantea exenciones de cuotas para los autónomos durante dos años tras los permisos de paternidad y maternidad y la exención de cotizaciones en bajas por enfermedad grave que impidan la actividad, entre otras medidas del plan de autónomos que el partido ha presentado en Santander.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado las medidas del plan de autónomos de su partido en un acto en Santander con la presidenta de Cantabria y líder regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

Las propuestas del PP también incluyen facilidades para trabajar después de la edad de jubilación, la equiparación de los derechos de lactancia y mejoras para compatibilizar trabajo autónomo y por cuenta ajena.

Feijóo ha destacado que las medidas que ha planteado en Santander son "mollares" para proteger, impulsar y acompañar a los trabajadores autónomos.

Otras medidas propuestas

Estas medidas se suman a otras ya anunciadas, como que a los autónomos se les exima del IVA si facturan menos de 85.000 euros, la tarifa cero para nuevos autónomos, la reducción de las declaraciones anuales, y la exención de cotizaciones por un año por el primer empleado contratado.

El líder del PP ha resaltado que mientras el Gobierno está "ocupado en los casos de corrupción", su partido realiza estas propuestas porque si hubiera que esperar "a que el sanchismo salga de los juzgados para hablar de los problemas de los españoles" no se haría nada.

El plan del PP incluye la propuesta de compatibilizar el régimen de autónomos con el trabajo por cuenta ajena para que no se pague toda la cuota, sino una cantidad proporcional al rendimiento de su trabajo. "Ambas actividades serán compatibles para el cálculo de la pensión", ha aclarado Feijóo.

Se plantean dos años de exención de cuotas durante la reincorporación de los empleados tras los permisos por maternidad y paternidad y, también, equiparar el derecho de lactancia de las mujeres autónomas al resto de trabajadoras con una bonificación específica del 100 % de la cotización durante el período de lactancia.

El plan de autónomos del PP también incluirá una propuesta para dotar de más seguridad jurídica en la deducción de los gastos, con un régimen "claro y sencillo, que brinde certezas" en deducciones como el uso de la vivienda o del vehículo propio.