Fundación Naturgy impulsa la recuperación de la Comunidad Valenciana con formación en energías renovables

La Fundación Naturgy ha puesto en marcha "Sumando Energías por Valencia", un plan que beneficiará a más de 40.000 personas afectadas por la dana en la Comunidad Valenciana. La iniciativa tiene el objetivo de mejorar el bienestar en el hogar de los afectados por la catástrofe, impulsar la educación y generar oportunidades laborales en el ámbito de los empleos verdes. La entidad trabajará de la mano de entidades sociales e instituciones locales para dar impulso a la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo.

Para María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación, se trata de "una contribución que pretende mitigar las necesidades que dejó la dana tras su paso y que ha sido construida fundamentalmente a partir la experiencia y el conocimiento de la Fundación, acumulados durante sus más de 30 años de trayectoria, al servicio de la comunidad".

El plan se estructura en cuatro ejes: Personas, Educación, Empleo y Medio Ambiente, siendo el de Empleo clave para mejorar la inserción laboral en sectores verdes y sostenibles.

Foco en las oportunidades laborales del empleo verde

El eje de Empleo impulsa programas de formación teórico-práctica dirigidos a personas en situación de desempleo, jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad, respondiendo a la creciente demanda de profesionales cualificados en energía y construcción sostenible. Los cursos se desarrollan junto a entidades como Sedigas, CONAIF, universidades politécnicas y la Plataforma para el Empleo Verde, y ofrecen certificaciones oficiales y prácticas en entornos reales.

Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy, explica que el objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas afectadas profesionalmente por la dana, mediante certificaciones oficiales en sectores estratégicos para la transición energética, combinando "formaciones profesionalizadoras en materia de energía, junto a acompañamiento personalizado hacia el empleo".

Inauguración de los cursos de instalaciones fotovoltaicas y rehabilitación de viviendas.

Aprendiendo con práctica real

Se ofrecerán diversas formaciones en el marco del plan. El curso de instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas combina teoría y práctica, permitiendo a los participantes aplicar lo aprendido en centros educativos afectados por la dana. Así, además de desarrollar competencias técnicas, los participantes se integran en entornos laborales reales mediante proyectos que generan un impacto positivo en la comunidad. El docente de la formación Salvador Seguí destaca que la motivación del alumnado ha sido clave: "El grupo estaba altamente comprometido y es consciente del valor que la formación que tiene. He observado una evolución notable: aunque en las primeras clases algunos parecían desanimados por la cantidad de conceptos y conocimientos, posteriormente, al ver que los conceptos se reforzaban con partes prácticas muy cercanas a las explicaciones impartidas, han mejorado su apreciación por el material usado en el curso y por los conocimientos adquiridos".

Para Diego Martín, alumno del curso, "esta formación ha supuesto un punto de inflexión en mi trayectoria. A nivel profesional, me ha permitido disipar dudas y ampliar mis conocimientos. Pero quizás lo más valioso ha sido el impacto personal: he logrado más confianza en mí mismo, un aspecto fundamental para afrontar con seguridad los retos laborales".

Otro de los programas destacados es la formación en rehabilitación energética y construcción sostenible, que capacita a los participantes para intervenir directamente en viviendas, fomentando ahorro energético y empleo local de calidad.

Gregorio Cascante, presidente de la Plataforma para el Empleo Verde, subraya que la formación y rehabilitación energética transforman hogares y comunidades: "La clave está en sumar trabajo profesional con corazón, implicando a todos los agentes y apostando por la empatía, el liderazgo compartido y el compromiso colectivo. Solo así los resultados serán realmente duraderos y efectivos en las personas y el territorio".

Olga Mariela Sánchez, alumna, explica que buscaba adquirir competencias técnicas para desarrollarse profesionalmente en un sector con gran proyección. "Antes de empezar el curso me sentía con mucha incertidumbre por lo nuevo que resultaba el tema para mí. Sin embargo, desde el inicio me he sentido motivada y acompañada por el profesor, lo que ha sido fundamental en mi experiencia de aprendizaje".

La Fundación también ofrece formaciones en digitalización de redes de gas y operaciones con certificación oficial de Sedigas, con el objetivo de que los alumnos puedan operar en tareas básicas del sector del gas, como el cambio de contadores, inspecciones y pruebas previas. Y también ha lanzado una formación y certificación para ser instalador de gas certificado, mediante certificación de CONAIF, así como formación y certificación de agentes de puesta en marcha, un curso de especialización para personas ya certificadas como instaladores de gas, y que permitirá realizar puesta en marcha y verificación e inspección periódica.

Empleo, comunidad y sostenibilidad

Las formaciones impulsadas por Fundación Naturgy permiten a los participantes obtener certificación oficial y experiencia práctica real, mejorar su proyección profesional en sectores con alta demanda y participar en proyectos que fortalecen la resiliencia del territorio.

Para Coronado, "no solo formamos a las personas, sino que las acompañamos en prácticas vinculadas al plan, como la instalación de sistemas solares en centros escolares y la colaboración con la Plataforma para el Empleo Verde. Así fomentamos un empleo de calidad y un impacto social real tras la dana".

Con estas acciones, Fundación Naturgy refuerza su compromiso con la inserción laboral y la transición energética, colocando a las personas en el centro del cambio y generando oportunidades sostenibles a largo plazo en la Comunidad Valenciana.