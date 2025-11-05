Orange lanza "Mayores Cuidados": la mejor asistencia para las personas mayores y tranquilidad para su familia

En su compromiso por atender las necesidades de los colectivos más vulnerables e impulsar el uso enriquecedor y responsable de la tecnología, Orange, la marca premium de MasOrange, el operador líder del mercado español por número de clientes, presenta "Mayores Cuidados".

Esta innovadora solución integral, que combina tecnología accesible y atención humana, ofrece asistencia inmediata a nuestros mayores cuando están dentro y fuera del hogar, y tranquilidad para sus familiares.

El servicio, desarrollado junto a Senior Telecom, compañía del Grupo MasOrange especializada en este tipo de servicios, incluye atención personalizada por parte de agentes especializados en personas mayores, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La nueva solución de Orange se presta a través de un sencillo reloj inteligente con batería de larga duración, conexión Wi-Fi, y contador de pasos, y cuenta con detección automática de caídas, botón físico de emergencia, geolocalización, posibilidad de hacer y recibir llamadas, y una App de seguimiento que permite a familiares y cuidadores asegurarse en todo momento de que el mayor está bien.

En caso de caída, el reloj dispara automáticamente una llamada al Centro de Asistencia, que se pone en contacto con el usuario, y en caso de necesidad o de no poder hablar con el mayor, llama a sus familiares y/o servicios de emergencia.

Ante otro tipo de problema, con solo pulsar el botón rojo del reloj, el usuario será atendido por un agente del Centro de Asistencia, que derivará cada caso al recurso más adecuado, ya sea sanitario, social o familiar.

El reloj incluye también una agenda telefónica de hasta 10 contactos, a los que el mayor podrá llamar de forma ilimitada o recibir llamadas, sin coste adicional. Asimismo, los familiares autorizados tendrán a su disposición una app donde verán en todo momento la ubicación del mayor y los pasos que ha dado.

La solución completa (reloj+asistencia+llamadas+app), que se ofrece en todos los canales de Orange como puntos de venta o canal digital, entre otros, se ofrece por solo 20 €/mes sin costes adicionales y está disponible para los clientes actuales y nuevos de con una línea postpago móvil o convergente.

Fácil uso y puesta en marcha

El uso y puesta en marcha del reloj es muy sencillo, ya que no es necesario saber de tecnología. El reloj viene con una SIM ya insertada y con batería cargada. El usuario solo tiene que encenderlo y pulsar el botón rojo del reloj, lo que disparará una llamada al Centro de Asistencia desde el que el agente configurará el servicio: sus contactos de emergencia, su/s autorizado/s en la app, la agenda telefónica, y recogerá la información relevante que el mayor quiera proporcionar (quién tiene sus llaves, si dispone de seguro privado, etc.).

Y, a partir de ese momento, el mayor pasará a estar asistido 24/7, sólo con llevar el reloj puesto.

Un modelo de atención con impacto social

Con este lanzamiento, el Grupo MasOrange reafirma su compromiso social, con un modelo de atención centrado en la persona que promueve la autonomía del mayor, su inclusión en la sociedad y la tranquilidad de su familia.

"Mayores cuidados" se enmarca en una apuesta continuada de la Compañía por favorecer el acceso de toda la población a la tecnología mediante inversión en las mejores y más modernas redes y en formación.

Así, MasOrange está dedicando 10M€ para mejorar las competencias tecnológicas a través de acciones formativas de 50.000 ciudadanos, especialmente personas mayores o colectivos desfavorecidos.

Este compromiso con la inclusión tecnológica también se plasma en la protección de los menores, favoreciendo un entorno digital seguro y enriquecedor para la infancia.

En esta línea, la Compañía, también a través de su marca Orange, lanzó la solución "TuYo", que asegura que los menores acceden a su primer móvil con todas las garantías, y ha alcanzado alianzas pioneras con Save the Children y UNICEF España.