Los pescadores y acuicultores europeos están advirtiendo de un engaño que ya es habitual en los supermercados de Asia y Oriente Medio y que podría extenderse debido a un error en el etiquetado: hay un pescado que se vende como "lubina" cuando en realidad pertenece a otra especie diferente.

Según la Federación Europea de Productores Acuícolas (FEAP), se ha detectado un aumento de productos etiquetados como "lubina" (sea bream) que no corresponden a la lubina europea (Dicentrarchus labrax) sino a especies como el barramundi o perca gigante (Lates calcarifer), una especie capturada y cultivada en la región Indo-Pacífico, que se comercializa a menudo simplemente como "lubina" en varios países de Asia y Oriente Medio.

La FEAP advierte de que este etiquetado erróneo "no solo conlleva una práctica fraudulenta mediante el engaño al consumidor, sino que también perjudica la reputación de la lubina europea". Y denuncian que la lubina europea se cultiva de forma responsable y sostenible en el Mediterráneo, bajo estrictas normas de trazabilidad, seguridad alimentaria y medioambientales. En cambio, la comercialización de especies sustitutas con el nombre más "vendible" socava esa ventaja competitiva.

¡Es fundamental un etiquetado preciso y riguroso para garantizar la transparencia, mantener la confianza del consumidor y proteger la competencia leal en el comercio internacional". Y por ello piden que "al referirse a los productos de Lates calcarifer, deben utilizarse los términos barramundi, perca gigante o lubina asiática… para distinguirlos correctamente de la lubina europea".

Esta confusión malintencionada entre especies supone un riesgo de reputación y competencia para el sector español, que en 2022 generó 131,34 millones de euros en primera venta de lubina, con un total de 23.622 toneladas, según datos de APROMAR.

Por eso, el sector reclama que las autoridades y los distribuidores garanticen una clasificación veraz que preserve el valor de la producción propia. Pero, en cualquier caso, si compras "lubina" en tu súper o restaurante y el precio es significativamente bajo, podría tratarse de una especie diferente con un nombre más comercial.