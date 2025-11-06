Podemos pide nacionalizar Repsol

Podemos ha dado un paso más en su campaña contra Repsol, habitual blanco de las críticas de la formación morada. El partido que fundó Pablo Iglesias ha convocado una jornada para "debatir" sobre la nacionalización de la compañía de Antonio Brufau, que contará con Irene Montero, el ecologista Juantxo López de Uralde, la diputada por Murcia María Marín y Laura Arroyo, habitual de Canal Red.

La eurodiputada Montero justifica así el planteamiento del partido morado en defensa de la expropiación de la empresa: "Repsol es una de las empresas más contaminantes del oligopolio energético. Para que la energía sea un derecho y el cuidado del planeta una realidad, podemos nacionalizar Repsol", dice. Arroyo, mientras, promete explicar en el foro el "ecocidio" de la energética en Perú: acusa a la compañía de un derrame de 12.000 barriles en las costas peruanas y afirma que sus planes de reparación "son tan insuficientes como insultantes".

Repsol es una de las empresas más contaminantes del oligopolio energético. Para que la energía sea un derecho y el cuidado del planeta una realidad, podemos nacionalizar Repsol. Mañana a las 11:30h en Francisco Villaespesa os contamos cómo 👇 pic.twitter.com/XglGahzWPh — Irene Montero (@IreneMontero) November 6, 2025

Hace 3 años REPSOL ocasionó un ecocidio en Perú. El derrame de 12 mil barriles en las costas peruanas afectó el mar pero también a las familias que vivían de él (pescadores y pequeños comercios). Sus planes de reparación son tan insuficientes como insultantes. Mañana lo contaré… pic.twitter.com/ShY7RliTro — Laura Arroyo (@menoscanas) November 6, 2025

El encuentro, que se celebra poco antes del arranque de la nueva Cumbre del Clima, planteará que "Repsol no puede seguir en manos de quienes ponen sus beneficios por encima de la gente y del planeta", unas palabras que entroncan con las repetidas críticas del partido, también en sede parlamentaria, contra la compañía. Desde Podemos batallaron sin éxito por la pervivencia del impuesto a las energéticas entre ataques a la empresa y a su CEO, Josu Jon Imaz, a quien han llegado a tachar de "terrorista climático". Belarra llegó a decir que empresas de combustibles fósiles como la española están "acabando con las posibilidades de vida de la Humanidad y del planeta".

Reproches similares ha vivido Repsol en sus juntas de accionistas, donde sus directivos han tenido ocasión de responder a plataformas ecologistas y a defender su modelo industrial.