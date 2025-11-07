El vacuno europeo se planta frente a los bulos del ecologismo radical

El sector del vacuno quiere rebatir la información engañosa e interesada que, desde hace años, algunos sectores difunden con el objetivo de demonizar la ganadería. Frente a las campañas políticas y mediáticas que acusan al vacuno de ser uno de los grandes responsables del cambio climático, el sector ha decidido responder con la ciencia y con los datos. Y lo hará, además, en el corazón de Europa.

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno) y la Agencia Valona para la Promoción de la Agricultura de Calidad (Apaq-W) han lanzado la campaña "Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno", una iniciativa europea que busca desmontar mitos, poner en valor el trabajo de los ganaderos y demostrar que la sostenibilidad nace del conocimiento y del respeto por la tierra y desde los despachos de Bruselas.

El programa, cofinanciado con fondos europeos, se desarrolla principalmente en España y Bélgica, con acciones también en Alemania, Italia, Francia y Portugal. Su propósito es doble: informar a los ciudadanos (especialmente a los más jóvenes) sobre el compromiso real del sector con la sostenibilidad, y al mismo tiempo acompañar a los propios ganaderos en su proceso de transformación tecnológica y medioambiental.

Los ganaderos, los primeros interesados

Como recuerda Javier López, director de Provacuno, "la sostenibilidad económica garantiza la viabilidad de las explotaciones y la competitividad de las empresas; la social, el mantenimiento del tejido rural, el relevo generacional y el empleo en el territorio; y la medioambiental (imposible de conseguir si las dos anteriores no se producen), la reducción de emisiones, la gestión eficiente del agua y la preservación del suelo", un mensaje que contrasta con el discurso simplista de quienes han querido convertir al campo en el chivo expiatorio del ecologismo radical. No hay mayor defensor del medio ambiente que quien vive de él.

En ese sentido, la campaña busca también reparar el daño causado por normativas europeas excesivamente restrictivas y por declaraciones irresponsables como las del exministro Alberto Garzón, que llegó a acusar a la carne española de "mala calidad" y de perjudicar el planeta. Aquellas palabras no solo fueron un golpe reputacional, sino también económico para miles de familias que viven del vacuno.

Ciencia frente a ideología

El sector, sin embargo, ha apostado por la acción. Bajo el lema "Por una Europa sostenible, la misión especial del vacuno", Provacuno y Apaq-W organizan seminarios en universidades de toda Europa —desde la Politécnica de Madrid hasta la Universidad de Bonn o la Università Cattolica de Piacenza— donde investigadores y expertos presentan datos científicos sobre reducción de emisiones, mejora del suelo y uso eficiente del agua.

El próximo 12 de noviembre, Bruselas acogerá el I Simposio sobre la Sostenibilidad del Vacuno de Carne Europeo, que reunirá a representantes institucionales, académicos y empresariales para debatir sobre los retos del sector. Cuatro mesas redondas abordarán la sostenibilidad económica, social y medioambiental, con la participación de ponentes internacionales de primer nivel.

La campaña también impulsa la digitalización del sector con el desarrollo de una herramienta capaz de calcular las emisiones de cada granja o industria, facilitando así la toma de decisiones para reducir la huella de carbono. Una iniciativa que demuestra que la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano sin necesidad de burocracia ni prohibiciones.