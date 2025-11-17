Yolanda Díaz exige a Sánchez una "tasa Trump"

Nueva ocurrencia de Yolanda Díaz. La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha anunciado este lunes que su partido Sumar exigirá al PSOE, durante la negociación presupuestaria, la instauración de lo que ha denominado "tasa Trump" contra las grandes tecnológicas estadounidenses.

Según ha explicado a posteriori la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa, esta tasa sería del 15% y permitiría recaudar unos 1.100 millones de euros para poder financiar tecnología propia. Hernández ha defendido que se trata de una medida de justicia fiscal "ante un sector que ha operado sin reglas durante años y que ha tenido grandes beneficios operando con los datos de la población".

"Lo que no puede ser es que cinco big tech -Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft- no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española", ha subrayado Yolanda Díaz durante su intervención en la jornada 'Metafuturo' organizada por Atresmedia. Díaz parece olvidar que estas empresas ya tributan por el Impuesto de Sociedades y por la llamada tasa Google que implantó su propio gobierno de coalición PSOE-Podemos.

La ministra de Trabajo no ha querido entrar en muchos detalles sobre en qué consistiría esa nueva tasa debido a que porque es una de las propuestas que Sumar tiene previsto presentar en los próximos días de cara a la negociación presupuestaria con el PSOE.

"Pero esto es clave, porque es absolutamente injusto (...) Un grupito elegido de 'big tech' no pagan impuestos en nuestro país, no los pagan en Europa, ¿Por qué? Quien está en la nube tiene que pagar impuestos", ha insistido.

Yolanda Díaz, contra los algoritmos

Díaz ha seguido afirmando que "la pelea" tecnológica está ahora en los centros de datos, que "pueden llevar al colapso ecológico". "La ciudadanía española tiene derecho a saber lo que está pasando con esta realidad (...) Hay una pobreza energética brutal en España. Hay mucha gente que no puede pagar la factura de la luz. Y, sin embargo, el consumo que propician esos centros de datos, de energía y de agua, es absolutamente insoportable", ha asegurado la ministra para después avanzar que pretende reducir la dependencia tecnológica de China

"Trump no es tonto y está haciendo lo que tiene que hacer para los intereses de sus cinco grandes Big Tech, sin lugar a dudas. El Estado está al servicio de cinco grandes tecnológicas en Estados Unidos", ha declarado la ministra, que ha advertido de que Europa se encuentra en un "sándwich" entre China y Estados Unidos y tiene que hacerse con el control sobre la soberanía tecnológica.

"Trump hizo una intervención contra lo que él denominó la Inteligencia Artificial progresista. Cuando yo digo que Trump no es tonto ni nada semejante, es que no lo es, sabe muy bien lo que está haciendo, porque necesita dominar los recursos, dominar la economía, dominar el mundo ideológicamente. Es un proyecto cultural, no sólo es económico, lo es por supuesto, pero es un proyecto cultural de dominación absoluta", ha asegurado. En los últimos días, la inquina de la líder de Sumar con las tecnológicas es total.

Ejemplo de ello ocurrió la semana pasada, cuando Yolanda Díaz, anunció que "desde ya hay en marcha" una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en España. "Se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen, vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores", amenazó.

En el caso de Amazon, Díaz criticó que "el modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir", Estas declaraciones enfadaron sobremanera a Amazon, que desmintió las declaraciones de la ministra sobre esta fiscalización a su personal.

Reducir la dependencia tecnológica

"Necesitamos reducir la dependencia tecnológica que tenemos en relación a esos dos gigantes. Pero singularmente, de Estados Unidos", ha proclamado Díaz, que ha instado a que se regule este nuevo escenario tecnológico haciendo la IA "absolutamente transparente y en código abierto".

"Francia y España están trabajando en esta cuestión. Europa puede hacer esto, pero es que debe de hacerlo y debe de tener control sobre la soberanía tecnológica. ¿O vamos a seguir nosotros alimentando las cinco big tech norteamericanas o chinas? ¿Lo vamos a seguir haciendo? Yo digo que no", ha defendido la ministra.

Díaz también ha apostado por la regulación laboral para acabar con todos los sesgos que tienen los algoritmos que seleccionan personal o que deciden a quién despedir, así como por poner límites legales a la IA generativa.