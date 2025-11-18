Este fin de semana hemos vuelto a clavar nuestras miradas en el programa de La Sexta Xplica, presentado por José Yelamo, donde han vuelto a centrar el debate político en la cuestión de los impuestos. Se trata de un tema recurrente y en el que se posicionan a favor de pagar los máximos impuestos posibles, pero que siempre nos deja algún momento que merece la pena rescatar.

En esta ocasión, un muchacho presentado como un "estudiante" utilizó el reclamo de los youtubers que se van a Andorra para hacer un alegato pro-impuestos, y criticó que "hay gente que no quiere pagar impuestos, pero luego exigen que el médico de cabecera les atienda en 2 horas y no en 2 semanas". En el siguiente vídeo que la cuenta oficial de La Sexta Xplica ha subido a X (Twitter), podemos verlo:

La ironía de @Aritzdurann sobre los "patriotas que se quejan de los impuestos": "No quieren pagar pero exigen que no se les caiga el techo de su universidad encima y que el médico de cabecera les atienda en 2 horas en lugar de en 2 semanas" #XplicaExtremos pic.twitter.com/gAP9a0Kf2S — laSexta Xplica (@laSextaXplica) November 16, 2025

Como vemos, este joven, de nombre Aritz Durán, es presentado como un simple estudiante, aunque para sorpresa de pocos, la realidad es que también fue candidato por el PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en Valladolid, tal y como se puede comprobar en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

Decimos que no sorprende que presenten a este chico como "estudiante" ya que en otras ocasiones se le ha presentado también como "joven" en este programa. Hace unas semanas también llevaron a otro joven del PSOE con un discurso similar, algo que ya tratamos en Libre Mercado.

Al margen de no contar que este muchacho fue también candidato del PSOE en las elecciones municipales de Valladolid, hay que analizar el discurso que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Por un lado, vemos que en su arenga pro-impuestos viene a reconocer que los servicios públicos pasan por un mal momento, cuando habla sobre el estado de las universidades o de la sanidad, ocurriendo todo esto al mismo tiempo que Hacienda está en récord histórico de recaudación, con 294.734 millones de euros recaudados en 2024.

Mientras tanto, por otro lado, tenemos que se queja de que "hay quienes no quieren pagar impuestos", cuando en realidad son muy pocos los que rechazan por completo los impuestos, ya que no hay millones de anarcocapitalistas en España. Lo que muchos ciudadanos reclaman, y con buena razón, es que se podrían bajar impuestos al mismo tiempo que se podría recortar gasto que no sea esencial, no estando incluidas en estos gastos ni las universidades y la sanidad.

Así pues, el "joven estudiante" no ve la incoherencia de su propio discurso, ya que, si estando en máximos de recaudación fiscal de la historia, el Estado no es capaz de dar unos servicios públicos de calidad ¿para qué queremos pagar tantos impuestos entonces? Si las cosas no están funcionando bien a pesar de que el Estado recaudó en 2024 casi 300.000 millones de euros ¿qué más se necesita? Quizás lo que haya que hacer es gestionar mejor los recursos, no inyectar más recursos para que se gestionen mal.