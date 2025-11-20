Los hábitos sencillos que reducen la factura eléctrica mes a mes

Apagar regletas, evitar el stand-by de los aparatos, ajustar el termo eléctrico o cocinar de forma eficiente puede suponer un ahorro notable. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que el ahorro energético comienza con un cambio de hábitos, no necesariamente con grandes inversiones.

Controlar los consumos ocultos

Uno de los principales consejos del IDAE es desconectar completamente los equipos eléctricos cuando no se usan. Los dispositivos en modo espera pueden representar hasta el 10 % del consumo doméstico. Apagar regletas, desenchufar cargadores o utilizar enchufes inteligentes evita ese gasto silencioso.

También conviene revisar los programadores y temporizadores de los aparatos que permanecen conectados durante todo el día, como routers o televisores.

Mejorar el uso de la iluminación

La iluminación supone alrededor del 15 % del consumo eléctrico en un hogar medio. Sustituir las bombillas tradicionales por tecnología LED permite reducir hasta un 80 % el gasto asociado. Además, aprovechar la luz natural y mantener limpias las lámparas y pantallas mejora el rendimiento lumínico.

El IDAE aconseja apagar las luces en habitaciones vacías y optar por sistemas de detección de presencia o reguladores de intensidad en pasillos o zonas de paso.

Cocinar y calentar el agua de forma eficiente

En la cocina, el uso racional de electrodomésticos marca la diferencia. Cocinar con tapaderas y aprovechar el calor residual de la vitrocerámica o el horno puede recortar el consumo. También es recomendable evitar precalentar el horno salvo que sea imprescindible y usar el microondas para calentar pequeñas cantidades de alimento.

En cuanto al agua caliente, ajustar el termostato del termo eléctrico a unos 55 ºC evita un consumo excesivo. Una temperatura más alta incrementa notablemente el gasto sin aportar un beneficio práctico.

Regular la temperatura del hogar

El IDAE recuerda que cada grado de más en calefacción o de menos en refrigeración puede aumentar el consumo entre un 6 % y un 8 %. Mantener el termostato entre 19 ºC y 21 ºC en invierno y en torno a 26 ºC en verano garantiza el confort sin disparar la factura.

Aislar correctamente puertas y ventanas, cerrar persianas durante las horas de más calor o ventilar de forma breve en invierno son medidas de bajo coste que ayudan a conservar la temperatura.

Optimizar el uso de los electrodomésticos

Usar programas ECO y cargas completas en lavadora y lavavajillas reduce el consumo energético y de agua. Si además se aprovechan las horas valle de la discriminación horaria, el ahorro puede ser aún mayor.

También se recomienda revisar la etiqueta energética de los electrodomésticos. Un modelo con clasificación A o superior consume hasta un 40 % menos que uno antiguo o de baja eficiencia.

Hábitos sostenibles que se notan en la factura

La combinación de pequeños gestos diarios puede traducirse en un ahorro de hasta 200 euros anuales, según estimaciones del IDAE. El organismo subraya que el consumo responsable no solo reduce el gasto, sino que contribuye a disminuir la demanda energética global y las emisiones asociadas.