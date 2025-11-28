La peste porcina regresa a España 30 años después con dos casos en Cataluña

El Departamento de Agricultura de la Generalidad ha puesto en marcha su plan de contingencia frente a la peste porcina africana después de que el Ministerio de Agricultura confirmara los dos primeros casos detectados en España desde 1994, localizados en dos jabalíes hallados muertos en Cerdanyola del Vallès.

Los animales fueron encontrados los días 25 y 26 de noviembre y recogidos por el Cuerpo de Agentes Rurales, que los trasladó al Centro de Investigación en Sanidad Animal de Cataluña. Allí se confirmaron los positivos y se activó de forma automática el protocolo previsto para casos en fauna salvaje o doméstica.

La peste porcina africana no afecta a los humanos, pero es altamente contagiosa entre jabalíes europeos, facóqueros africanos y cerdos domésticos.

M'acabo de reunir d'urgència amb el sector porcí després de la confirmació de dos casos positius de pesta porcina africana en porcs senglars trobats morts a Cerdanyola del Vallès. Aquesta malaltia afecta només els suids domèstics i salvatges. En cap cas afecta les persones.

Para frenar cualquier expansión, la Generalidad ha delimitado una zona de vigilancia de 20 kilómetros alrededor del foco, en la que se restringen los movimientos de animales entre explotaciones. Los trabajos iniciales se centran en la búsqueda de posibles nuevos ejemplares muertos y en la retirada de trampas y material de desinfección, que se trasladan al centro logístico habilitado en Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda.

Control de explotaciones y vigilancia del entorno

El Servicio de Sanidad Animal ha comenzado el inventario de todas las granjas porcinas situadas en el perímetro fijado. En todas ellas se han limitado las entradas y salidas y se han activado los equipos encargados de realizar inspecciones clínicas, análisis epidemiológicos y toma de muestras. El área afectada comprende zonas boscosas del entorno de Collserola, entre los municipios de Sabadell, Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat y Rubí.

La Generalidad ha señalado que la confirmación del foco conlleva el cierre automático de las exportaciones de porcino a países no pertenecientes a la Unión Europea. En 2024, este sector representaba el 19,3% de las exportaciones de alimentos y bebidas desde Cataluña. Algunas variantes del virus presentan una elevada virulencia, con fiebre alta, anorexia y hemorragias, pudiendo causar la muerte entre dos y diez días tras el contagio.

Reacción del sector porcino

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha explicado que trabaja con el resto del sector y con las administraciones para evaluar el alcance del foco y aplicar las medidas previstas. Ha destacado que la detección temprana pone de manifiesto el nivel de vigilancia en España y la coordinación entre administraciones, además del cumplimiento de los planes de bioseguridad en las explotaciones.

La organización ha recordado que los controles ya se habían intensificado en los últimos años debido a la presencia de la enfermedad en países cercanos de la Unión Europea, lo que ha favorecido la localización rápida de los casos en Cataluña.

Se han hallado dos jabalíes muertos que han dado positivo en Peste Porcina Africana (PPA) en Bellaterra (Barcelona) y el sector porcino está haciendo seguimiento de la situación junto a las autoridades nacionales y regionales. Hay que recordar que la PPA es una enfermedad que…

Desde la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), su director general, Ignasi Pons, ha calificado la situación como "una fatídica noticia para el sector" y ha señalado que algunas empresas ya afrontaban restricciones en exportaciones. También ha subrayado que la zona afectada cuenta con pocas granjas y ningún matadero, y que el objetivo es contener la situación dentro del radio marcado por la Generalidad. Ha pedido "tranquilidad, serenidad y unidad" para afrontar la incidencia.

Por otro lado, Asaja ha reclamado una coordinación "total" con la Administración y ha subrayado que el porcino español cuenta con granjas modernizadas y es líder a nivel mundial. La organización agraria ha destacado que los servicios veterinarios "han actuado con diligencia y eficacia", confirmando el positivo en tiempo "récord" y activando de inmediato el protocolo previsto en el manual nacional de lucha contra la enfermedad.