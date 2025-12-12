Nuevo máximo histórico: el Ibex supera los 17.000 puntos

El principal indicador bursátil de España sigue al alza. Así, a la mitad de la sesión de este viernes registraba un ascenso del 0,6%, hasta los 16.985,7 puntos, en una jornada marcada por la moderación del IPC, hasta el 3%. De este modo, el índice español acumula una revalorización de más del 46% en lo que va de año, impulsado por el sector bancario, que ha acumulado un incremento del 100%.

Asimismo, las energéticas también apuntalan este rally alcista del Ibex 35, con Solaria subiendo un 114% este año, Iberdrola un 33% y Endesa un 45%. Por su parte, en la industria destacan ACS, con un incremento del 78%, y ArcelorMittal, que gana un 74% en total. No obstante, el valor más alcista de la Bolsa española es Indra, que casi ha triplicado su valor bursátil este año.

Así las cosas, a lo largo de la mañana el índice español ha registrado un nuevo máximo histórico, superando por primera vez en la historia los 17.030 puntos.

BMEX

El principal indicador del mercado español se dispone así a obtener pleno en la semana de cierres positivos, en tanto que desde el pasado viernes acumula una subida de un 1,8%. En consecuencia, enlazaría al cierre de esta jornada su tercera semana consecutiva de alzas.

Bolsas mundiales

Con todo, también se ha confirmado el IPC alemán, que se ha situado en el 2,3%. Además, el PIB del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior. Por otra parte, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para bloquear regulaciones "excesivas" contra la inteligencia artificial (IA). En este contexto, las principales Bolsas europeas también se decantaban al mediodía por los avances. La Bolsa de Fránkfurt subía un 0,32%, mientras que la de Londres crecía un 0,35% y París un 0,62%.