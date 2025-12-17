Hacienda, forzada a aclarar qué intenciones tiene con los bizums a partir de 2026

Polémica por las intenciones de Hacienda con los pagos por Bizum a partir de 2026. En las últimas semanas, numerosos medios de comunicación han publicado informaciones erróneas o inexactas en las que se aseguraba que, desde el año que viene, la Agencia Tributaria va a fiscalizar todos los bizums que realicen los ciudadanos del país.

Estas afirmaciones surgen tras la modificación por Real Decreto el pasado mes de abril del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT). Como ya publicó Libre Mercado, la medida tiene como objetivo imponer a la banca más obligaciones de informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones que realizan las empresas y los autónomos de nuestro país, pero no hace referencia a los particulares.

Hacienda justificó esta nueva imposición en el "objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la eficacia de las actuaciones recaudatorias y la asistencia al contribuyente".

Por tanto, estamos ante un nuevo cerco de Hacienda a empresarios y autónomos que usan sistemas de cobro mediante tarjetas —físicas o virtuales— y pagos asociados a números de teléfono móvil (como Bizum). La norma entrará en vigor en 2026.

En concreto, el plan de Hacienda tiene dos grandes novedades: que los bancos van a tener que informar cada mes a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre buena parte de los datos de las operaciones que se realicen en el país, como los bizums, y que desaparece el umbral anual neto de 3.000 euros a partir del que era obligatorio para las entidades informar al fisco (hasta esta modificación, por debajo de esa cifra, no se informaba).

Las explicaciones de la AEAT

En un comunicado esta semana, la AEAT ha asegurado que "en los últimos meses se han publicado contenidos en internet advirtiendo sobre un supuesto impacto en los ciudadanos de nuevas obligaciones informativas de la Agencia Tributaria en relación con los pagos por transferencia instantánea (Bizum o sistemas equivalentes). Se trata de informaciones incorrectas".

La Agencia Tributaria también ha detallado la información que la banca deberá suministrar todos los meses sobre empresarios y autónomos:

A partir de febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria de la facturación acumulada en cada mes y realizada a través de Bizum por empresarios y profesionales.

La identificación completa de los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de Bizum o sistemas equivalentes.

Número de comercio con el que operan.

Terminales de venta.

Importe mensual facturado con Bizum.

Identificación de las cuentas bancarias o de pago a través de las que se efectúen los cobros por parte de los empresarios y profesionales.

A la pregunta sobre si "¿deben declararse los bizums entre particulares?", el fisco asegura que "No. Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares". A la pregunta de "¿a los particulares les afecta en algo esta obligación informativa de los bancos?", la AEAT vuelve a responder que "no. Los bancos reportarán a la Agencia Tributaria información mensual acumulada de cada empresario o profesional, no se remitirá la información operación a operación".

El ‘Gran Hermano’ tributario

A pesar de las aclaraciones de Hacienda, lo cierto es que las numerosas medidas acometidas por este departamento en los últimos años están orientadas a ejercer el máximo control sobre el contribuyente, ya sea particular o empresa.

El uso de la IA, y del Big Data por el fisco son ejemplo de ello, así como ideas como el polémico Verifactu, que pretende controlar en tiempo real la mayoría de facturas que se emiten en nuestro país y en tiempo real. El caos entre los empresarios y autónomos afectados y las presiones de Junts a Sánchez para aplazarlo han obligado al Gobierno a posponer esta nueva herramienta hasta 2027.