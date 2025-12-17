La UE prepara un nuevo golpe contra las empresas: exigirá la reutilización de los plásticos de los embalajes

La Unión Europea, en el marco de su política climática, basada en la cerrazón ideológica y el alarmismo, pretende reducir el uso del plástico. En este sentido, una de sus propuestas pasa por la reutilización de gran parte del plástico que utilizan los europeos. Así, uno de los sectores que se verá especialmente afectado es el del transporte, porque la UE ha centrado su atención en el plástico que se utiliza en los embalajes.

Sin embargo, si esta regulación perjudica de algún modo al sector del transporte, también impactará en el conjunto de la economía, sobre todo en un contexto como el actual, en el que los flujos comerciales a nivel internacional tienen un peso importante en la estructura económica. Por ello, los profesionales dedicados a la transformación del plástico han decidido manifestar su preocupación ante la UE y alertar de los efectos que podrían tener estas regulaciones.

Reutilización del plástico

El nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases, en su artículo 29, establece que desde el año 2030 se comenzará a exigir la reutilización de los plásticos que se emplean en el embalaje y el transporte de mercancías en los países de la UE. Esta normativa afectará a "los operadores económicos que empleen envases de transporte, o envases de venta utilizados para transportar productos, dentro del territorio de la Unión", incluyendo los palés, las cajas de plástico plegables, las bandejas, los cubos, los bidones y las bombonas, entre otros.

De este modo, desde el 1 de enero de 2030, las empresas "velarán por que al menos el 40% de dichos envases sean envases reutilizables". Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2040, "dichos operadores económicos harán lo posible para utilizar al menos el 70% de los envases a que se refiere el párrafo primero en un formato reutilizable".

Por otra parte, este Reglamento establece también que "a partir del 1 de enero de 2030, los operadores económicos que empleen envases colectivos en forma de cajas, excepto las de cartón, fuera de los envases de venta para agrupar un determinado número de productos con el fin de crear una unidad de almacenamiento o distribución velarán por que al menos el 10% de dichos envases sean envases reutilizables dentro de un sistema de reutilización". Además, para enero de 2040, este porcentaje será de, al menos, el 25% de los envases.

Ante estas exigencias, la asociación de transformadores de plásticos, ANAIP, ha enviado una carta, que ha sido firmada por una veintena de asociaciones, a los representantes españoles en las instituciones europeas, en la que se pide que se exima a los filmes y flejes para paletizar de las obligaciones. De este modo, en la misiva estas asociaciones defienden que "su uso es imprescindible para mantener la seguridad del transporte de mercancías y que, por lo tanto, en muchos casos, imposibilitará por completo el cumplimiento de los objetivos de reutilización en toda la industria y la logística de productos".

Inseguridad jurídica y competitividad

Según ANAIP, los objetivos establecidos por la UE serán imposibles de cumplir y, además, supondrán efectos contraproducentes para nuestra economía. "El problema radica en que, debido a la manera establecida para medir estos objetivos como la media del número de unidades equivalentes, el uso de filmes y flejes como parte del embalaje impedirá alcanzar dicho objetivo y, por lo tanto, obligará a sustituirlos por otras alternativas más caras, menos seguras y ambientalmente menos eficientes", aseveran en su carta.

Precisamente por ello, desde la Asociación, inciden en que la puesta en marcha de estas exigencias, dada la reacción que se produciría por parte de los operadores del sector, perjudicaría a la actividad económica y, además, a los propios objetivos establecidos en materia medioambiental. De esta forma, citando un estudio elaborado por RDC Environment, señalan que "el coste adicional anual podría ser de 4.900 millones de euros en ocho sectores industriales clave, siendo las pymes las más afectadas".

Con todo, desde la Asociación, denuncian que estas normativas y regulaciones generan "una inseguridad jurídica significativa y una barrera técnica insalvable para el cumplimiento por parte de toda la industria europea que utiliza este tipo de embalaje de transporte". De esta forma, subrayan que los filmes y flejes "se usan para miles de productos diferentes". Además, defienden que "Es la mejor y única alternativa debido a su extrema ligereza y alto rendimiento", y explican asimismo que sustituir este tipo de embalaje supondría la modificación de toda la cadena logística europea, algo que tendría "consecuencias de gran alcance".

En consecuencia, desde ANAIP, piden que no se apliquen los objetivos de reutilización a los filmes y flejes y que la regulación se base en "evaluaciones rigurosas de sostenibilidad". Precisamente por ello, exigen que la reutilización se emplee únicamente "cuando sea la mejor solución en todos los aspectos y teniendo en cuenta la funcionalidad del envase y la seguridad del transporte y las mercancías". En este sentido, alertan de que "la competitividad de toda la industria europea puede verse seriamente comprometida con este tipo de medidas".