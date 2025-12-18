eDreams aumenta un 15% la renovación entre suscriptores Prime que usan funciones de flexibilidad

eDreams ha aumentado un 15% de media la renovación entre los suscriptores de su programa Prime cuando utilizan funciones de flexibilidad, en particular, la opción 'cancelación por cualquier motivo', según un comunicado.

En su objetivo estratégico de superar los 13 millones de miembros en 2030, la compañía ha destacado que este incremento valida "aún más" su hoja de ruta y su evolución responde a las nuevas necesidades de los viajeros.

Desde la introducción de esta opción se ha convertido en "uno de los beneficios más valorados", que se suma a la garantía 'price freeze', herramienta que permite a los viajeros mantener un precio antes de reservar y que también demostró mejorar las tasas de renovación (+7%).

Con 7,7 millones de miembros Prime, eDreams está ampliando su propuesta de flexibilidad con el lanzamiento de opciones de pago aplazado, que incluyen cuotas mensuales y trimestrales para la cuota anual de suscripción.

Según sus datos, tras ampliar pruebas, esta flexibilidad ha demostrado ser la vía "correcta" para mejorar la economía unitaria y la satisfacción de los suscriptores, aumentando el 'net promoter score' (NPS) en un 10%, la conversión en un 8% y el 'valor de vida del suscriptor' (LTV) en un 13%.

"Al incorporar los beneficios ampliados que más valoran, especialmente en torno a la flexibilidad y la tranquilidad, hemos reforzado de forma decisiva la propuesta de valor de Prime. Los resultados hablan por sí solos: hemos creado una base de suscriptores creciente, significativamente más satisfecha y que permanece con nosotros durante más tiempo", ha valorado el CEO de la agencia de viajes online, Dana Dunne.