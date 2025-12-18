La peste porcina no frena el consumo de cerdo a las puertas de la Navidad

A pocas semanas de Navidad, el sector del porcino lanza un mensaje de tranquilidad: la peste porcina africana (PPA) no está teniendo impacto en el consumo de carne de cerdo entre los españoles, ni se espera que lo tenga durante las fiestas. Así lo confirman tanto los productores como el comercio minorista, que hablan de una demanda estable y sin señales de alarma entre los consumidores.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

Desde Mercabarna, uno de los principales termómetros del consumo alimentario en España, el portavoz del sector cárnico, Martí Colomer, descarta cualquier efecto apreciable de la PPA en la campaña navideña. "El cerdo no es un producto que se consuma tanto por Navidad como la ternera, el pescado, el marisco o las aves", señala en su informe previo a las fiestas, restando importancia a posibles cambios en los hábitos de compra.

Si acaso, el protagonista del sector en estas fechas es el cochinillo lechal, tierno, jugoso y de piel crujiente. El precio medio está rondando ahora mismo entre los 18 y los 22 euros el kilo, según la zona y la calidad. Aunque en las lonjas, el porcino de cebo ha encadenado varias caídas de precio consecutivas en las últimas semanas, las bajadas todavía no se han trasladado al precio final que pagan los consumidores en carnicerías y supermercados.

Las ventas de jamón serrano e ibérico

Y mientras en los mostradores de las carnicerías, la actividad sigue su curso con normalidad, las ventas de otro gran protagonista de estas fiestas, el jamón serrano e ibérico, tampoco se han visto afectadas por la PPA. De hecho, desde la Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) recuerdan que buena parte de las operaciones de jamones y paletas ya estaban cerradas antes de conocerse los brotes. "Había muchas compras y ventas realizadas con anterioridad, por lo que no creemos que la reaparición de la PPA vaya a impactar en los precios esta Navidad", han señalado a Efeagro.

Los brotes detectados, conviene subrayarlo, se han localizado en jabalíes en la zona de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y no se ha registrado ningún foco en granjas cercanas. Además, el sector insiste en un aspecto clave para el consumidor: la peste porcina africana no se transmite al ser humano de ninguna manera, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de carne.

Relativo optimismo entre productores

Pese a todo, el ánimo de muchos productores de porcino es de relativo optimismo. Varios países como China, Corea del Sur, Chile y Cuba, están permitiendo exportaciones desde las zonas no afectadas, mientras que otros como EE.UU., Japón, Brasil y Reino Unido también están ajustando sus políticas para seguir comprando cerdo español.

Así que, aunque la peste porcina africana ha supuesto un gran golpe para el sector, la sensación es que la crisis está siendo menos dura de lo que se temía inicialmente para una industria clave en la economía española.

Con este escenario, el sector confía en cerrar la campaña navideña sin más sobresaltos y con normalidad en los hogares, donde el cerdo seguirá teniendo su sitio en la mesa.