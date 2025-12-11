Peste porcina: un laboratorio de la Generalidad en obras y el odio a los españoles del jefe de biocontención

El consejero de Agricultura de la Generalidad catalana, Òscar Ordeig, siempre está presto a comparecer ante los medios para presumir de la celeridad de la respuesta de la administración, del gran despliegue de medios, de la colaboración ciudadana y de transparencia informativa. Sin embargo, de lo que no ha hablado ni este consejero ni ningún otro del Govern de Salvador Illa es de que el laboratorio señalado por el Ministerio de Agricultura como posible origen del brote de peste porcina africana de Cataluña está en obras.

No es precisamente un detalle menor y el consejero de Agricultura debía estar al tanto del particular toda vez que ese laboratorio depende de la Generalidad. Que se estén llevando a cabo unas obras de ampliación de las instalaciones es un factor de riesgo. El hecho ha sido difundido este jueves por la edición catalana de El País en una información basada en mensajes en las redes sociales (y la posterior comprobación sobre el terreno) del jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2/NBS3 en el IRTA-CReSA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias-Centro de Investigación en Sanidad Animal), Xavier Abad, a quien el citado medio describe como "hiperactivo en redes".

Abad es ciertamente un gran aficionado a exponer sus opiniones científicas y políticas en la red social X, donde se presenta como un "virólogo catalán" interesado en "virus emergentes". Junto a su fotografía aún luce el lazo amarillo con el que las organizaciones y partidos independentistas exigían la excarcelación de los políticos condenados por sedición.

En el caso de peste porcina africana, el protagonismo de Abad viene dado por su condición de jefe de biocontención del que según se afirmó desde el Ministerio de Agricultura podría haber salido el virus detectado de momento en 13 jabalíes hallados muertos en la sierra de Collserola. Se da la circunstancia de que al menos dos de los cadáveres se localizaron a pocos cientos de metros del laboratorio del IRTA-CReSA en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra.

Fue Abad quien el pasado 14 de septiembre emitía el siguiente mensaje en X: "Si quieren leer sobre la filosofía de la biocontención ahora que comenzamos (este lunes 15) la primera fase de construcción de la nueva instalación de nivel de bioseguridad 3 de CReSA en el campus de la UAB, este es un buen entremés". Aludía a un artículo de su autoría en un portal de ciencia en catalán llamado 7 Ciències sobre "Biocontención y bioseguridad en Cataluña".

Si volen llegir sobre la filosofia de la #biocontenció ara que comencem (aquest dilluns 15) la primera fase de #construcció de la nova instal·lació de nivell de #bioseguretat 3 de @CReSA_r al campus de la @UABBarcelona, aquest és un bon entremès. https://t.co/gIuLB0B5Ck — Xavier Abad MdG🎗 (@XavierAbadMdG) September 14, 2025

Dos meses después, el 4 de noviembre, Xavier Abad apuntaba en la misma red social que "los accidentes en laboratorio o instalaciones que manejan patógenos existen". Se refería a un incidente en China en el que una fuga de la bacteria "Brucella" de un laboratorio causó miles de afectados entre la población que residía en el entorno de aquel centro. Para Abad, una de las causas podría haber sido la de utilizar desinfectantes caducados.

Els #accidents en laboratori o d'instal·lacions q manegen patogens existeixen. Com no, Xina implicada. Aquí, un escapament de #Brucella que va generar milers d'afectats. La causa probable? Una de simple i estúpida. Fer servir #desinfectants caducats. #LAI https://t.co/dfeBj5zh2H — Xavier Abad MdG🎗 (@XavierAbadMdG) November 14, 2025

Once días después del estallido del brote de peste porcina detectado el pasado 28 de noviembre, el Ministerio de Agricultura y la Generalidad pusieron en marcha un comité de seis expertos entre los que se cuenta Xavier Abad, de quien dice el diario de Prisa que se jacta de no atender a los medios con sede en Madrid y de quien recuerda que llegó a atribuir la mayor incidencia del covid en España a que "son españoles". También dijo que España es un país de "borrachos y violentos" y de "burros iletrados y analfabetos".