Los inversores apuestan por la especialización: las carteras temáticas ya suponen el 20% de las nuevas altas en Finizens

La firma de inversión indexada consolida su modelo de "Super Gestor Automatizado" con más de 450 carteras temáticas contratadas desde febrero. La estrategia enfocada en el mercado estadounidense (USA+) lidera la demanda, mientras el interés por el sector inmobiliario y el "value" español sigue al alza.

El sector de la gestión automatizada en España vive un cambio de tendencia hacia la personalización de las carteras. Finizens, uno de los referentes en inversión indexada, ha revelado que sus carteras temáticas lanzadas este año ya representan dos de cada diez nuevas altas en la plataforma, alcanzando el 18% del total de contrataciones.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de febrero, los clientes de la firma han abierto más de 450 carteras temáticas. Este crecimiento evidencia un interés creciente de los inversores por estrategias que permiten dirigir el capital hacia sectores específicos o tendencias globales, complementando así las carteras indexadas tradicionales.

EE. UU. e inmobiliario: los activos favoritos

El análisis de los datos acumulados hasta diciembre de 2025 muestra un claro ganador entre las opciones disponibles:

USA+: Con una cuota del 50%, es la cartera más solicitada. Esta opción invierte en los principales índices norteamericanos como el S&P 500 o el MSCI USA.

Inmobiliario Internacional: Representa el 32% de las contrataciones, ofreciendo exposición global a través de REITs (sociedades de inversión inmobiliaria).

Top Value España: Cierra la oferta con un 18%, agrupando fondos de gestoras independientes especializadas en el estilo de inversión value en el mercado nacional.

No obstante, la tendencia está evolucionando. Durante el último mes, la cartera Top Value España ha ganado un peso significativo, alcanzando el 35% de las nuevas altas, lo que sugiere una normalización de la demanda y un apetito renovado por la gestión activa local.

Un modelo rentable y en crecimiento

Este hito se produce en un momento de solidez financiera para la compañía. Finizens ha reportado un crecimiento anualizado del 30% en su balance medio de inversión y una rentabilidad media acumulada del +72,8% desde su lanzamiento. A cierre de noviembre de 2025, la firma cuenta ya con más de 23.000 clientes.

Uno de los pilares de este crecimiento es su política de "Tú Por Delante", mediante la cual la firma reduce automáticamente su comisión de gestión un 0,02% cada año, con el objetivo de premiar la fidelidad a largo plazo.

Con la consolidación de estas carteras temáticas, Finizens se posiciona como el único robo-advisor en España que cubre de forma integral todas las necesidades del inversor —desde la liquidez hasta planes de pensiones y seguros de ahorro— centralizando la gestión en un único lugar para evitar la dispersión de activos