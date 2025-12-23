Sueldazos y enchufismo en la era Escrivá: trabajadores del Banco de España, asustados con el nuevo gobernador

El último día que publicó su columna en El País fue el 9 de diciembre y sólo dos días después el Banco de España le designó jefe de un departamento nuevo: la Oficina de Tendencias Globales y Análisis de las Instituciones. Víctor Lapuente, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford además de tertuliano habitual en la Cadena SER, ya forma parte del organismo dirigido por José Luis Escrivá, quién desde que llegó al cargo en septiembre de 2024 no ha hecho más que sumar contratos a dedo.

Fuentes del Banco de España expresan a LM su enfado por la manera en la que el exministro de Inclusión y Seguridad Social socialista está ampliando la plantilla de manera desproporcionada pero lo peor es el tipo de cargo. Y es que junto a Lapuente, el Banco de España también ha fichado este mismo mes a dedo a Ignasi Belda como responsable de la Dirección de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (Delta). Hasta ahora Belda había sido director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), sin embargo, en el terremoto organizativo de Escrivá, han decidido cambiar la denominación de un departamento que era nuevo -ya que se creó en mayo de 2025- y además, trasladarlo a Barcelona. Ahora de repente, se ficha a Ignasi Belda, y se cambia el nombre de ese departamento que hasta ahora se llamaba Departamento de Experimentación y Aplicación de Nuevas Tecnologías. "Todos los departamentos de servicios están en Madrid", denuncian. Desde que Escrivá llegó al cargo de gobernador ya expresó su intención de trasladar sucursales a otros puntos de España.

Estos dos nuevos fichajes entran directamente a trabajar en un nivel dos, lo que supondría de base y siempre según las fuentes consultadas un salario de 140.000 euros anuales más sus correspondientes pluses. Fichajes a los que "no se les podrá echar nunca", se quejan amargamente altos funcionarios de la Administración que han debido sacarse una oposición para poder trabajar en el Banco de España. El cual, está sujeto a principios como el de la Igualdad, el mérito y la capacidad, algo que queda en papel mojado viendo la reestructuración del organismo.

En diez meses se han contratado a 221 personas

Hace un año, durante la comparecencia del gobernador Escrivá en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde avanzó el plan estratégico del Banco de España entre 2025 y 2030, explicó que en la actualidad la plantilla era de 3.473 personas, muy inferior a las casi 7.000 del Banco de Italia o las 10.200 del alemán, Bundesbank. Bajo esa premisa Escrivá se ha adentrado en la contratación masiva. De hecho, de enero a octubre solamente se han jubilado en el organismo 41 personas, sin embargo se han contratado 221. "Son personas que llegan sin pasar ningún tipo de concurso ni oposición y que ya se convierten en fijas", denuncian fuentes del Banco de España que hacen hincapié en que no se les hace un examen anónimo como al resto sino que realizan entrevistas personales como si fueran casos prácticos y "así lo visten para que parezcan contrataciones técnicas".

Las fuentes internas del Banco de España consultadas por LM ironizan airadamente sobre la conducta de la actual dirección: "Parece que se han propuesto acabar con el paro de España".