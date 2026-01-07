Iberdrola alcanza los 125.000 millones de capitalización y se consolida como líder europeo

La energética española Iberdrola ha iniciado el ejercicio 2026 marcando un hito histórico en los mercados financieros. Tras la sesión bursátil del pasado martes, la compañía superó por primera vez los 125.000 millones de euros en capitalización, después de que sus títulos se revalorizaran un 0,7% hasta alcanzar los 18,75 euros por acción.

Este avance consolida la tendencia alcista que la multinacional presidida por Ignacio Galán mantuvo durante el pasado año, cuando su valor en bolsa creció un 40%. En apenas tres jornadas hábiles de 2026, la acción ya acumula una subida del 2%. Este comportamiento se produce en un contexto geopolítico complejo, marcado por la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela. Con estas cifras, Iberdrola se sitúa como la mayor 'utility' de Europa y la segunda a nivel global por valor de mercado.

Trayectoria histórica y expansión estratégica

El récord de cotización coincide con el 125 aniversario de la firma. Los orígenes de la entidad se remontan a 1901 con la fundación de Hidroeléctrica Ibérica en Bilbao. Tras la fusión con Saltos del Duero en 1944 y la posterior unión con Hidroeléctrica Española en 1992, la compañía dio lugar a la actual estructura de Iberdrola, que hoy opera como un gigante energético global.

El sólido desempeño bursátil reciente se apoya en una estrategia de adquisiciones y crecimiento en mercados internacionales. Durante 2025, la empresa reforzó su presencia en infraestructuras críticas mediante la compra de Electricity North West (ENW) en Reino Unido y el incremento de su participación en la filial brasileña Neoenergía, movimientos orientados a potenciar el negocio de redes reguladas.

Perspectivas para el periodo 2026-2028

De cara al futuro inmediato, el plan estratégico de la multinacional contempla inversiones por valor de 58.000 millones de euros en los próximos tres años. El foco principal de esta inversión será el negocio de redes, al que se destinará el 65% del capital, con especial atención a los mercados de Estados Unidos y Reino Unido.

Los objetivos financieros fijados para 2028 incluyen:

Un incremento del 40% en la base de activos regulados , hasta los 70.000 millones de euros.

Alcanzar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) superior a los 20.000 millones de euros.

Con esta hoja de ruta, Iberdrola busca afianzar su liderazgo en la transición energética y la gestión de infraestructuras eléctricas a nivel internacional.