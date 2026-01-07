La lección laboral de los venezolanos residentes en España tras su huida del chavismo

Hiperinflación, hambre, desabastecimiento, expropiaciones, colapso de los servicios públicos y privados... el chavismo ha supuesto la ruina de Venezuela provocando un éxodo sin precedentes de sus ciudadanos hacia numerosas partes del mundo.

Esta marcha masiva de alrededor de 8 millones de venezolanos huyendo de la debacle humanitaria y socioeconómica se ha dirigido a numerosas partes de América Latina, como Colombia (el primer receptor), Perú o Brasil, también a EEUU, y en el caso de Europa, a España, como destino principal.

Según el último Censo Anual de Población que el INE publicó en diciembre, el número de residentes en España alcanzó el récord de 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025, con un crecimiento de más de 500.000 personas en un año debido, principalmente, al aumento de población extranjera.

Aumenta la población venezolana en España

Aunque los extranjeros más numerosos que había a esa fecha fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270), los mayores aumentos de población en términos absolutos se dieron entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más), Venezuela (52.555) y Marruecos (48.306). Al contrario, y como se observa en la siguiente tabla, los mayores descensos se registraron entre los de Rumanía (-11.193), Ucrania (-7.907) y Reino Unido (-5.940).

La clasificación anterior nos muestra también que en España había censados 377.809 venezolanos, el 5,5% del total de extranjeros, siendo la tercera nacionalidad que más ha crecido en el último año (16,2%), solo por detrás de la colombiana (17%) y la peruana (18,6%).

Alta participación laboral

Este colectivo no solo destaca por ser uno de los que más ha crecido en población reciente, sino también por su rápida integración en el mercado laboral.

Así, si comparamos los datos del INE con los últimos datos de afiliación de extranjeros que publica la Seguridad Social, vemos que los venezolanos son la tercera nacionalidad con más cotizantes respecto al total de su población. En concreto, la mayor participación en el sistema de la Seguridad Social la ostentan los portugueses, con el 64,10%, seguida de los italianos, con el 59,60%, y los venezolanos, 56,88%.

Ahora, tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, miles de venezolanos residentes en el exterior, incluidos los que viven en España, han celebrado el arresto del dictador interpretándolo como un punto de inflexión en la larga crisis política y social que sufre su país de origen.

Para esta comunidad, que ha vivido años de dificultades, desplazamientos forzados y separación de sus familias, la caída del principal símbolo del chavismo supone un rayo de esperanza hacia un futuro en el que, si lo desean, puedan volver a reconstruir sus vidas en su tierra natal.