Los más de 30 años de Repsol en Venezuela, clave para los planes de EEUU en el país

El sector energético internacional mira con atención hacia Venezuela tras el giro de los acontecimientos políticos y la reciente intervención del Gobierno de Donald Trump, deteniendo al tirano Nicolás Maduro para juzgarle por narcotráfico.

En este nuevo tablero, Repsol emerge como una pieza fundamental. Fuentes de mercado consultadas por Libre Mercado recuerdan que la trayectoria de la compañía en Venezuela es extensa y, por lo tanto, se perfila como uno de los socios más destacados para los planes de EEUU en la extracción de crudo en el país.

Esta relevancia podría estar detrás de la reacción de los parqués internacionales. Tras el anuncio de Donald Trump sobre su intención de rentabilizar los recursos petrolíferos venezolanos, las acciones de Repsol experimentaron un notable impulso, llegando a acariciar los 17 euros el pasado 5 de enero. El mercado interpreta que, si el objetivo de Washington no es solo movilizar el crudo almacenado, sino reactivar la extracción directa, la experiencia acumulada por la firma española desde 1993 la convierte en un socio de máxima confiabilidad, incluso por encima de otros gigantes del sector.

Una presencia histórica y estratégica

Repsol no es un recién llegado a Venezuela. Con más de tres décadas de actividad ininterrumpida, la compañía opera activos estratégicos como el campo de gas Cardón IV (junto a Eni) y diversas empresas mixtas de petróleo con PDVSA, como Petroquiriquire. Actualmente, Venezuela representa el 15% de las reservas probadas totales de la firma española, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

A pesar de que en marzo de 2024 la Administración Trump revocó las licencias de exportación de crudo —afectando también a empresas como Eni o Maurel et Prom—, Repsol ha logrado mantener su actividad gasista, que constituye más del 80% de su negocio en el país y que no estaba sujeta a las mismas restricciones.

Diálogo en Washington para la reactivación

Según informan fuentes de Bloomberg, Repsol tiene previsto solicitar formalmente al Gobierno de Estados Unidos la reanudación de sus exportaciones de crudo en los próximos días. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, participará este viernes en una reunión clave con funcionarios estadounidenses y otros ejecutivos de la industria petrolera, un encuentro en el que el propio Donald Trump planea estar presente.

El objetivo de Repsol es restablecer el flujo comercial y exportar el crudo que Venezuela mantiene almacenado, buscando así "mecanismos viables para monetizar la producción" y compensar las deudas históricas que PDVSA mantiene con la española.

Un mercado en rápida expansión

El secretario de Estado de Energía estadounidense, Chris Wright, ha señalado que la expansión de la actividad petrolera en el país caribeño podría producirse "bastante rápido". Si bien se espera un crecimiento inmediato de empresas estadounidenses como Chevron, ConocoPhillips o Exxon, la infraestructura y el conocimiento del terreno que posee Repsol tras 32 años de operaciones le otorgan una ventaja competitiva diferencial para contribuir a la estabilidad y productividad de la industria venezolana en esta nueva etapa.