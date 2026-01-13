El Gobierno retrasa el Gran Hermano de la pesca recreativa porque la app aún no existe

La obligación de que los pescadores recreativos declaren si han pescado algo —o si han vuelto a casa con la nevera tan vacía como el anzuelo— tendrá que esperar porque aunque la norma ya ha entrado en vigor, la aplicación del Gobierno todavía no está disponible. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todavía no ha publicado la orden que regula la monitorización de pescadores.

El sistema, bautizado como PescaREC, entró en vigor el pasado 10 de enero. Exige a los pescadores recreativos marítimos —los que salen un domingo a despejar la cabeza, no a llenar un mercado— que registren electrónicamente cada captura, cada pez devuelto al mar y cada jornada infructuosa, con fotos incluidas y vinculado a su licencia de pesca.

Todo ello, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2023/2842, que establece que "es preciso recopilar datos de capturas fiables relativos a determinadas actividades de pesca recreativa" para mejorar la gestión de los recursos marinos. En la práctica, el Estado también sabrá cuándo uno vuelve a casa sin haber pescado ni una sardina.

Jubilados, smartphones y burocracia

La medida ha generado polémica no solo por el control en sí, sino por su impacto en miles de aficionados, muchos de ellos jubilados, que ya tienen dificultades para manejar aplicaciones en trámites básicos, como para complicarles la vida aún más exigiéndoles subir las fotos de una dorada tras una mañana de pesca.

Salir a disfrutar del mar pasará así de ser una actividad tranquila a convertirse en otro trámite administrativo más, con móvil, datos, preavisos y confirmaciones, todo en nombre de la sostenibilidad, claro.

Según el Ministerio, la obligación afectará especialmente a las especies sometidas a medidas de protección y a las incluidas en planes plurianuales, donde la pesca recreativa "tiene un impacto significativo en la mortalidad por pesca". También será la única vía para solicitar permisos para especies como el atún rojo y para hacer preavisos de salida. A cambio, la app ofrecerá información de tallas mínimas, especies prohibidas y avisos de cierre de pesquerías.

Otra app si cruzas la frontera

Por si no fuera suficiente, si el aficionado decide pescar en Francia, Portugal u otro país de la UE, tendrá que usar otra aplicación distinta. Bruselas ha lanzado este mes RecFishing, una plataforma digital común que obliga a declarar electrónicamente las capturas de determinadas especies en 22 Estados miembros con costa (menos en España).

RecFishing funcionará como una base de datos central a la que los países enviarán información agregada para mejorar la gestión de las poblaciones de peces. La Comisión Europea insiste en que no se trata de nuevas restricciones, sino de reforzar el registro de capturas ya reguladas por cupos, tallas o vedas. En resumen, se trata de pescar correctamente monitorizado, incluso cuando el balance del día sea cero.