El dato que Sánchez no quiere que sepas: España registra la mayor inflación de las grandes economías de Europa

Pese al triunfalismo económico del Gobierno, que trata de vendernos un supuesto milagro económico español fruto de la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la situación que viven las familias en nuestro país sigue empeorando. Por tanto, la evolución de los grandes macroagregados estadísticos no se traduce en un mejor nivel de vida para la ciudadanía.

Repunta la inflación

El dato de inflación ofrecido por el INE detalla que, en el mes de diciembre, los precios se incrementaron un 2,9%, una décima menos que la tasa registrada el mes anterior. Del mismo modo, la tasa anual de la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%. Por tanto, se confirma que la inflación media del año 2025 fue del 2,7%, una décima menos que en 2024.

En este sentido, el INE destaca que, entre los componentes del IPC que contribuyeron a la reducción de la tasa en comparación con la registrada el año anterior, encontramos el relativo a los transportes, cuya tasa anual disminuyó medio punto en diciembre –hasta el 1,8%, dada la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales–, y el ocio y cultura, que situó su variación anual en el 0,5% en el mes de diciembre.

Sin embargo, lo cierto es que la cesta de la compra se siguió encareciendo. Concretamente, según la oficina estadística, en diciembre la tasa de inflación para los alimentos creció en dos décimas, hasta el 3%. Al respecto, el INE aclara que "este comportamiento se debió, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada en diciembre de 2024".

En todo caso, más preocupante es aún que España haya sido el país, de entre las grandes economías europeas, que ha cerrado el año con la mayor tasa de inflación media. Como recogía EFE, la inflación en Alemania en 2025 se quedó en el 2,2% tras caer en diciembre al 1,8%. De este modo, según los datos adelantados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la inflación subyacente fue del 2,4% en diciembre de 2025.

Por su parte, en Italia la tasa media de variación anual del IPCA (el índice de precios al consumo armonizado) fue del 1,7%, frente al 1,1% del 2024. Así lo confirmaba el Istat, el instituto de estadísticas del país, que explicaba que en diciembre, según estimaciones preliminares, el índice de precios al consumo armonizado italiano (IPCA) aumentó un 1,2 % interanual. Asimismo, según el Insee, la inflación promedio en Francia, excluyendo alquiler y tabaco, fue del 0,8%.