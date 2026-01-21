La startup española que usa IA para mejorar la utilidad de las cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad están presentes en cada vez más espacios, pero su utilidad real sigue siendo limitada. Graban de forma continua, generan grandes volúmenes de vídeo y, en muchos casos, solo se revisan cuando ocurre un incidente puntual. Esa es la situación que intenta cambiar Verifait, una startup española con sede en Madrid que desarrolla una plataforma basada en inteligencia artificial para automatizar tareas de monitorización y verificación de vídeo.

"Ahora mismo hay un montón de cámaras" repartidas por todo tipo de entornos, explica Eduardo Cermeño, CEO de la compañía, pero "normalmente esas cámaras no sirven para nada porque nadie las ve". El volumen de imágenes hace que revisar las grabaciones sea una tarea poco realista: "Si algún día hay un problema, nadie va a tener tiempo para utilizar esas grabaciones".

En este escenario, su propuesta es aplicar inteligencia artificial para que el vídeo pase de ser un simple archivo almacenado a un elemento "útil". Con ello, explican a Libertad Digital, se consigue analizar las imágenes y ayudar tanto a investigar incidentes como a detectar eventos relevantes en el momento en que se están produciendo.

Verifait nace del concepto de verificación con la misión de "proteger a las personas, proteger los bienes, proteger lo que tenemos a nuestro alrededor". La intención de la startup es huir de la acumulación de alarmas sin contexto y buscar confirmar si un aviso es realmente importante y, sobre todo, si es real.

La idea, que apareció en 2023 según recuerda el CEO, se materializó oficialmente en enero de 2024. Desde entonces, Verifait ha empezado a trabajar con empresas de distintos sectores. Entre sus clientes hay cadenas de retail, como tiendas de ropa o supermercados, y también compañías industriales y del ámbito logístico.

Según Cermeño, para estas empresas el aventurarse a usar su plataforma cambia de forma "radical" la información que manejan. En entornos donde importa la seguridad, esto se traduce en alarmas más fiables; en aquellos industriales, en una mayor visibilidad sobre la operativa diaria. "Entender qué está sucediendo y cómo se podrían mejorar los procedimientos", resume.

En su planteamiento, los sistemas de inteligencia artificial se encargan de las tareas más repetitivas, pero en ningún caso sustituyen la labor de las personas. "Tú vas a tener agentes de IA que van a hacer las labores menos humanas, las labores más aburridas, las labores más repetitivas", explica el CEO. "Vamos a dejar que los humanos tomen las decisiones que son los puntos críticos", completa.

Como ejemplos concretos, señala como la IA elimina tareas de bajo valor, como revisar horas y horas de vídeo donde no ocurre nada, y permite a las personas centrarse en la gestión de las imágenes.

Actualmente, el equipo de Verifait está formado por cinco personas. Tres están centradas en el desarrollo del producto, una en la relación con los clientes y el propio Cermeño "un poco en todas partes". "Pero estamos creciendo", afirma.

Para impulsar ese crecimiento, la startup ha cerrado una ronda de inversión liderada por BStartup de Banco Sabadell. Para quienes nunca hayan escuchado hablar de Verifait, Cermeño lo tiene claro: "Si tienen vídeo, probablemente no lo estén utilizando con todo el potencial que podrían".

Descubre más historias inspiradoras como esta en Nos entendemos.