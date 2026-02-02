Comprarse un coche cada vez está más caro en España. Esta es la principal conclusión que arroja el último estudio de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) sobre los coches nuevos vendidos en concesionario oficial. Según este Barómetro, elaborado por Coches.com y por Ganvam, el precio medio de los coches nuevos en concesionario oficial ha crecido un 45,6% entre 2019 y 2025, hasta alcanzar un precio medio de 44.419 euros.

De acuerdo con este estudio, que se puede leer aquí, un coche nuevo vendido en concesionario oficial tenía un precio promedio en 2019 de 30.513 euros. En 2024 ese precio ya alcanzó los 42.070 euros y solo un año después llegó a los 44.419 euros en promedio.

Los "más asequibles", los que más se encarecen

Uno de los datos más llamativos es que son aquellos coches más pequeños y económicos los que más se han encarecido en los últimos años, pasando de un precio promedio en 2019 de 14.164 euros a los 25.260 euros del 2025, es decir, un incremento del 78,3% en seis años. Los coches que menos se han encarecido son precisamente los más caros, cuyo precio promedio ha crecido un 32,5% entre 2019 y 2025.

Si observamos la evolución de los precios de los automóviles en función del sistema de propulsión, veremos lo siguiente:

Como se puede ver en la tabla, los coches que más se han encarecido desde el 2019 son los de tipo eléctrico, gasolina y diésel. En concreto, el precio de los vehículos eléctricos ha crecido un 35,5% entre 2019 y 2025, pasando de 34.993 euros a 47.413 euros en promedio. En segundo lugar, los automóviles de gasolina han pasado de tener un precio promedio de 29.299 euros a un precio de 39.288 euros en seis años, un incremento del 34,1%. En tercer lugar, los vehículos diésel se han encarecido un 27,2% en el mismo periodo, pasando de un precio promedio de 34.494 euros a uno de 43.891 euros.

Sin embargo, no todos los vehículos han subido de precio, ya que también hay algunos que se han vuelto más baratos. Es el caso de los vehículos de Gas Licuado del Petróleo y Gas Natural Comprimido (GLP y GNC), que se han vuelto un 11,3% más baratos entre 2019 y 2025. También los vehículos eléctricos híbridos se han vuelto un 1,7% más baratos desde 2019.

Una de las cuestiones que menciona este informe es que "el sistema de etiquetado ambiental en España, vigente desde 2016, está decidiendo muchas de las compras de vehículo nuevo, sobre todo en las ciudades con Zonas de Bajas Emisiones donde puede limitarse el uso del vehículo en episodios de alta contaminación". A lo que añaden la siguiente tabla:

Como vemos, el precio de estos vehículos también se ha encarecido desde el 2019 hasta el 2025, aunque en el caso de los que tienen "etiqueta cero" vemos que se han vuelto más baratos desde 2024. Hacemos mención a esto porque, como dice el informe de Ganvam, hay gente que está comprando este tipo de vehículos creyendo que eso les va a permitir poder entrar al centro de sus ciudades en coche, algo que no parece que vaya a ser así.

Al menos no según el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, que afirmó que "al centro de la ciudad vas con transporte público". "Estamos todo el día con emisiones sí emisiones no, tal y cual. No, mire. Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify. No nos equivoquemos".

Sea como sea, vemos que el precio medio de los coches sigue creciendo en España, un precio que muchos españoles no se pueden permitir y que les empuja a tener que alargar al máximo la vida útil de sus coches actuales, haciendo así que el parque automovilístico sea cada vez más viejo.