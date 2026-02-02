La Fageda incorpora a Mireia Sáenz de Buruaga como nueva directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales

La Fageda ha incorporado en enero a Mireia Sáenz de Buruaga como nueva directora del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales, con el objetivo de reforzar la estrategia de comunicación corporativa, reputación y relaciones institucionales de la entidad.

Según explicó La Fageda este lunes, Sáenz de Buruaga es licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y cuenta con un posgrado en integración regional y relaciones económicas internacionales por la Universitat de Barcelona. También ha completado estudios internacionales en la Universidad de Belgrano (Argentina).

En los últimos años ha liderado el área de Comunicación Corporativa y de Crisis en la agencia Burson, empresa global de relaciones públicas y comunicaciones, y durante el pasado año fue responsable de la oficina de Barcelona. Tiene una dilatada experiencia en estrategias integrales de reputación y gestión de crisis, incluyendo proyectos de comunicación interna, gestión del cambio y estrategias de sostenibilidad. Entre los sectores en los que ha trabajado están la industria de la alimentación y bebidas, salud y bienestar, automoción, moda e industria farmacéutica.

El departamento de comunicación de La Fageda

La nueva dircom del proyecto de La Fageda se muestra ilusionada con esta nueva etapa profesional: "Es un reto que emprendo con entusiasmo, admiración y responsabilidad hacia el proyecto y las personas que lo hacen posible. Explicar La Fageda pide una doble mirada entre el ámbito social y el empresarial, y un equilibrio y sensibilidad singulares, hacia adentro y hacia afuera".

Con su incorporación, La Fageda completa la estructura de su departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales. Hace medio año, también se incorporó a la entidad la periodista de la Garrotxa Neus Asín, nueva responsable de Comunicación en el marco del relevo de la también periodista Esther Carreras, que se encuentra en proceso de prejubilación.