El control de precios de Navarra hunde un 12% la oferta de vivienda en alquiler

"Navarra introdujo el control de alquileres y redujo el precio de los arriendos", pregona con entusiasmo la prensa progresista. Sin embargo, la propaganda del gobierno foral que ahora replica con ánimo el "equipo de opinion sincronizada" se topa de bruces con la cruda realidad de un mercado donde el ajuste de precios ha sido nimio y la caída de la oferta ha alcanzado niveles significativos, con todo lo que ello supone.

Veamos los datos. Según un titular del diario El País que condena a a la perfección el relato de la izquierda, "el alquiler ha bajado un 8,6% en Navarra, tras medio año con el mercado intervenido". Más aún, "se ha roto el mantra de que el control de los alquiler desploma la oferta, puesto que el año 2025 se cerro con 4.202 de alquiler, frente a los 4.176 de 2024".

Sin embargo, las cifras que ofrece el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de la comunidad foral muestran una realidad muy distinta a la que transmiten los entusiastas de la intervención. Y es que, mientras que los contratos de alquiler de vivienda habitual estaban subiendo a tasas del 11% en el trimestre anterior a la introducción del control de precios (abril-junio 2025), estos mismos acuerdos se redujeron un 7% entre los meses de julio y septiembre, para después caer un 18% de octubre a diciembre.

La manipulación, pues, resulta evidente. En el caso del precio del alquiler, se comparan los datos de cierre de 2024 con los de 2025; en cambio, en el número de contratos se comparan datos de todo el año 2024 con cifras para el conjunto del periodo 2025, a pesar de que el control de alquileres solamente estuvo en vigor en la segunda mitad del año.

Entonces, ¿qué ocurre cuando estudiamos la evolución del número de contratos firmados, pero desagregando los datos trimestre a trimestre, encontramos que la situación es muy distinta? Así, tal y como ha puesto de manifiesto Idealista, el número de contratos firmados en las zonas tensionadas sobre las que se aplica el control de alquileres ha caído de 1.204 acuerdos antes de la medida anunciada por el gobierno foral a un total de 951 contratos suscritos de julio a septiembre y 672 entre octubre y diciembre. En este sentido, la firma de nuevos contratos se ha desplomado un 44% tras la activación de la intervención y el consiguiente control de los precios.

Eso sí: es de suponer que, anticipando esta modificación legislativa, la firma de contratos en el trimestre anterior a la entrada en vigor del control de precios experimento una subida superior a la que se habría dado en ausencia de dicha modificación normativa. Por tanto, merece la pena establecer una comparativa más modesta, por ejemplo midiendo los datos del cuarto trimestre de 2024 y comparándolos con los del mismo periodo de 2025. En esta métrica, la caída en el número de acuerdos firmados fue del 12,5%, al pasar de 768 a 672 contratos firmados.