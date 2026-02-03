El Gobierno negocia con ERC impulsar el teletrabajo ante el caos de los trenes

El Gobierno negocia con Esquerra Republicana (ERC) cargar a las empresas con el caos de Rodalies. Según ha avanzado este martes ERC, los independentistas están manteniendo negociaciones con el Gobierno para impulsar el teletrabajo ante el colapso crónico del servicio ferroviario, especialmente en Rodalies, donde los trenes llevan semanas encadenando suspensiones, averías y cortes, el último de ellos este mismo martes.

El partido de Gabriel Rufián dice que ha iniciado conversaciones con el Gobierno para acordar un paquete de medidas excepcionales que permita hacer frente a la "grave situación de inestabilidad" que atraviesa el servicio ferroviario y que está afectando de manera directa a la movilidad diaria de miles de personas trabajadoras.

ERC esgrime que entre las propuestas sobre la mesa destaca la necesidad de facilitar y priorizar el teletrabajo como herramienta clave para garantizar la continuidad de la actividad laboral y empresarial.

La formación espeta que ya van varias semanas de incidencias continuadas en la red ferroviaria, con cortes, interrupciones del servicio, cancelaciones y limitaciones de velocidad. A su juicio, estas interrupciones golpean especialmente a servicios de cercanías y media distancia, dificultando el acceso al puesto de trabajo y generando una situación de incertidumbre prolongada para trabajadores y empresas.

Por ello, ERC defiende que el trabajo a distancia debe convertirse, "siempre que sea técnica y razonablemente posible", en una alternativa preferente. Fuentes de la formación independentista apostillan que se están explorando fórmulas para facilitar la implantación del trabajo a distancia "de manera ágil y flexible", con el objetivo de reducir cargas administrativas.

Y además del teletrabajo, ERC asegura que también está pidiendo un "conjunto más amplio de medidas" al Gobierno para afrontar "una crisis de movilidad que ya no puede considerarse coyuntural".

"La formación subraya la urgencia de adoptar soluciones que protejan a las personas trabajadoras, eviten perjuicios económicos innecesarios y aporten estabilidad mientras persistan las disfunciones en el servicio ferroviario", concluye el partido.