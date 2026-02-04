El consejero antinuclear del CSN participa en un acto de Podemos contra la prórroga de Almaraz

El pasado viernes, Podemos y Alianza Verde, el partido de Juan López de Uralde integrado en Sumar, celebraron una jornada en el Congreso bajo el título Vivir sin nucleares enmarcada en el momento clave que vive España para este tipo de energía: tras la petición de las propietarias de Almaraz de una prórroga de tres años, ahora el Consejo de Seguridad Nuclear debe emitir un informe previo a la decisión del Gobierno sobre si puede permanecer abierta o cerrar, como estaba previsto, en noviembre de 2027.

El evento contó con la presencia, entre otros, del propio Uralde, de la diputada podemita Martina Velarde y, llamativamente, de uno de los consejeros del CSN que probablemente "en verano" emitirá su informe técnico sobre si Almaraz cumple las condiciones para seguir operando. El invitado, Francisco Castejón, dijo antes de intervenir que no había "sido sencillo tomar la decisión de venir" porque sabe que su "persona está bajo escrutinio", pero apuntó que se lo había pedido su "amigo Juantxo" y que iba a explicar "asépticamente el proceso inobjetable que se está siguiendo" en torno a la central.

"Sé que mi presencia hace mucho ruido", dijo Castejón, quizás en alusión al hecho de que el físico e investigador en fusión nuclear en el CIEMAT también es un destacado activista antinuclear vinculado a Ecologistas en Acción. Su nombramiento en el organismo que vela por la seguridad de las instalaciones nucleares en España ya levantó polvareda en su día: Castejón fue el nombre que propuso Podemos, en aquel entonces en el gobierno de coalición con el PSOE, para la renovación del organismo en 2019. En abril del año pasado, logró renovar el cargo para otros seis años en una ajustada votación en el Congreso, que aprobó también la entrada en el CSN de la socialista Silvia Calzón, ex secretaria de Estado de Sanidad y exasesora de Sánchez. Fue en esa sesión en la que la también socialista y consejera Pilar Lucio lanzó la frase de que "a lo mejor tener demasiado conocimiento es contraproducente".

En las jornadas antinucleares de este viernes, Castejón puntualizó que lo que dijera no sería en nombre del Consejo (sólo puede hablar en su nombre el presidente, Juan Carlos Lentijo) y prometió que se limitaría a explicar qué es "lo que cabe esperar" en estos meses de estudios. El CSN, precisó, se pondrá a trabajar con "toda su maquinaria" cuando las propietarias les trasladen antes del día 18 los documentos que les han solicitado. El informe, recordó, será "vinculante sólo si es negativo" y en estos meses el organismo se limitará a estudiar si la central puede seguir tres años más "con condiciones de seguridad". Si el informe es positivo (aunque cabe la posibilidad de que establezca "condiciones" adicionales) será "potestad del Gobierno" decidir si Almaraz puede seguir o no.

Los "astros" y el "charco" del Gobierno

El activista y consejero se centró en el proceso a la hora de hablar de Almaraz pero cuando se refirió al apagón, momento que vivió "en la sala de emergencias hasta el final", aprovechó para decir que se produjo "a pesar de que había 3,5 centrales nucleares funcionando". También enfatizó, en la línea de lo que en su día defendió el Gobierno, que las nucleares "no contribuyeron al rearranque y son las primeras en demandar" energía porque "cuando no hay potencia, están en estado de prealerta", refrigerando sus sistemas mediante sus generadores diésel. "Pueden estar hasta 7 días así pero no es algo que a nadie le guste", manifestó. "Como se ha debatido tanto" y se ha usado lo ocurrido "como un argumento" para defender su continuidad, "un regulador debe decir la verdad, y que la verdad prevalezca".

En otro momento de su intervención, Castejón apuntó que el hecho de que una persona como él, "con un doble papel de técnico y activista", se siente en el CSN "es histórico, tiene que ver con la alineación con los astros". López de Uralde le matizó: "No eres consejero del CSN porque se alinearan los astros sino porque hubo votos a Podemos y tuvo la fuerza de los votos para tener un consejero". "La gente no es consciente de lo importante del sentido de su voto", dijo el político verde, que también aprovechó para criticar al PSOE por Almaraz. Si el CSN da luz verde, precisó, la prórroga será "decisión política del Gobierno". "Todos sabemos que el CSN va a decir que sí por muchos motivos", añadió Uralde, para quien el Ejecutivo no tenía que haber activado la consulta al organismo tras la petición de las empresas. "Se ha metido en un charco del que no va a poder salir. ¿Pero para qué preguntas?".