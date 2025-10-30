Junio de 2030: las dueñas de Almaraz piden formalmente una prórroga a Sánchez

Las eléctricas han formalizado este jueves la solicitud de una prórroga para la central nuclear de Almaraz tras avanzar la semana pasada su intención de dar un paso para salvarla. En la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) celebrada de forma extraordinaria este jueves, las propietarias de la instalación, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han pactado la solicitud oficial al ministerio de Transición Ecológica de una modificación de la autorización de explotación de los reactores con el fin de que puedan operar hasta junio de 2030 y no octubre de 2027 y noviembre de 2028 como estaba previsto.

Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado esta solicitud, conocida desde hace días y reiterada por las eléctricas públicamente: el presidente de Endesa, José Bogas, consideró "crítico" que la central siga en marcha refiriéndose a la seguridad del suministro eléctrico y tras conocerse que persisten los problemas con la tensión por un modelo "obsoleto" ante la masiva entrada de eólica y fotovoltaica. Bogas recordó que la central se levanta en una zona con una intensa penetración renovable. Un día antes, Ignacio Sánchez Galán también reiteró que la energía nuclear en España seguía siendo clave para mantener "las luces encendidas" y señaló que su continuidad ahora sólo depende del Gobierno.

Desde la central, recuerdan que "es una infraestructura esencial que suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares" y ensalzan el trabajo y compromiso "de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia (además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga)". En estos meses de incertidumbre a la espera de un paso por alguna de las partes, trabajadores, vecinos y empresas se han movilizado para retrasar el cierre.

La central también destaca que "cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030", lo que simplifica la posible prórroga, una posibilidad que se barajaba como la más sencilla para dar tiempo al debate sobre el cierre nuclear. Además, la fecha ligaría el futuro de la central extremeña a las catalanas: uno de los reactores de Ascó cerrará también ese año. Desde la región crecen las voces para impedir el cierre por la intensa dependencia energética de Cataluña, hasta el punto de que los nacionalistas podrían haber arrancado ya al Gobierno la promesa de una prórroga independientemente del futuro de Almaraz.

Fuentes de la central subrayan que siguen situándose "entre las mejores centrales del mundo" y recuerdan que se encuentra "en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz", prorrogada hasta los 60 años y que ya busca una prórroga hasta los 80.

Mensaje al Gobierno

La plataforma tras las principales iniciativas de la zona para luchar por la prórroga, Sí a Almaraz, sí al futuro, ha celebrado este "paso adelante" para la consecución del mantenimiento de la central. "Cuando hablamos de continuidad, hablamos de esperanza para nuestras familias, hablamos de un sustento para la economía y la industria de la zona, de futuro para los estudiantes, para los proveedores y hablamos de empleo de calidad, así que hablamos de cosas positivas para todos. Que no nos cierren el paso hacia el futuro, que la vida de la central nos da vida a los vecinos", señala su presidente, Fernando Sánchez.

"Hace meses que estamos luchando por que llegue este momento y ahora la pelota está en el tejado del ministerio. Queremos que nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura. Pedimos al Gobierno que piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en Extremadura esperando que nuestra tierra no sea abandonada. Que decida de una vez por todas el mantenimiento de Almaraz".