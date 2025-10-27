Las eléctricas avisan de que el sistema está "obsoleto" y revelan las soluciones para la tensión que Corredor ignoró

Días después de que se revelaran los nuevos problemas de sobretensiones de la red y tras la aprobación parcial de las reformas urgentes que pedía Red Eléctrica, las empresas han lanzado sus propias propuestas para solucionar la inestabilidad del sistema propiciada por una masiva penetración renovable en los últimos años y una normativa que han tachado de "obsoleta", a lo que añaden la falta de inversiones y de colaboración institucional.

En un encuentro con los medios, Marta Castro, directora de Regulación de Aelec, que agrupa entre otras empresas a Iberdrola, Endesa y EDP, ha denunciado cómo en los últimos años "las tensiones en la red eléctrica española" se han "deteriorado progresivamente, con valores cada vez más altos en momentos de baja demanda y elevada generación renovable". La situación desembocó el 28 de abril en un apagón masivo de más de diez horas de duración que la patronal vuelve a achacar a que Red Eléctrica no tenía herramientas suficientes para controlar la tensión debido a que programó muy poca energía convencional (hidroeléctrica, gas y nuclear). En cuanto a las últimas "variaciones bruscas de tensión" detectadas los días 25, 26 y 28 de septiembre, las eléctricas también las achacan a esa masiva penetración renovable en días de baja demanda y a la conexión brusca de mucha eólica o solar. Lo ejemplifican con lo ocurrido el pasado día 25, cuando a las 13 horas, cuando se detectaron oscilaciones a la baja, se conectaron simultáneamente 1.164 MW de fotovoltaica.

Ante esa inestabilidad, mientras desde Red Eléctrica siguen señalando a la energía convencional por supuestos incumplimientos de sus obligaciones de control (el eje del enfrentamiento en el reparto de culpas por el apagón), las empresas vuelven a denunciar que tanto las centrales de ciclo combinado como las nucleares señaladas sí cumplieron y es la normativa la que se ha quedado desfasada respecto a la revolución que ha sufrido el sistema en pocos años.

Del paquete de medidas urgentes que reclamaba Red Eléctrica para atajar el problema, quedaron pendientes modificaciones del procedimiento de operación 7.4., relativo a la tensión, que tras veinte años sin cambios solo empezó a ser modificado tras el apagón. La compañía que preside Beatriz Corredor pedía a las centrales convencionales más garantías "en tiempo real". La CNMC denegó la petición tras el aviso de las eléctricas de que no era viable "técnicamente" y podría poner en riesgo a las propias centrales. Según Castro, "estresaría muchísimo a las centrales de ciclo combinado" y a pesar de generar un "desgaste" para las instalaciones no se solucionaría el problema.

El "no" de Red Eléctrica

La patronal, frente a las propuestas de Corredor, revela que planteó posibilitar desde ya que eólica y fotovoltaica pudieran controlar la energía reactiva, aquella que no se consume pero sí permite darle estabilidad a las redes y que si es demasiado elevada provoca sobretensiones. Según las eléctricas, muchas instalaciones renovables ya podrían colaborar respondiendo a las consignas de reactiva de Red Eléctrica en tiempo real con solo "actualizar un software". Sin embargo, cuenta, obtuvieron un "no" como respuesta, sin explicar las "razones".

Mientras entran en vigor las medidas que la CNMC sí ha aprobado (como "rampas" más progresivas para hacer más gradual la conexión y desconexión de renovables), las eléctricas reclaman a Corredor otros cambios que pasan fundamentalmente por hacer que las renovables puedan participar en el control de la tensión, tanto con el mecanismo antes citado sobre energía reactiva que no requeriría inversiones y que podría aplicarse de forma inmediata como con la incorporación de nueva tecnología, un proceso que ya está en marcha desde junio pero que no será inmediato. Según Castro, "hasta bien entrado 2026" no estarán listas para el control dinámico de la tensión todas las instalaciones renovables.

La consecuencia de "un modelo obsoleto"

Por otro lado, las eléctricas piden al operador inversiones en red y tecnología, con la instalación urgente de mecanismos de control (compensadores síncronos y dispositivos STATCOM) en puntos críticos de la red de transportes que ayuden a regular la tensión y que según ha dicho, están más ampliamente instalados en países como Italia que tienen una inferior penetración renovable que España. Según Castro, esa necesidad de inversión ya se planteó "hace diez años": "De haberse cumplido esa planificación, el control de la tensión sería mejor".

Además, recuerdan cómo España es una excepción europea en lo referido a los niveles máximos de tensión que puede soportar el sistema. Mientras en Europa se establece en 420 kV, en España es de 435 kV, lo que, denuncian, deja al sistema con muy escaso margen para maniobrar en caso de subidas bruscas de tensión y "cualquier desviación puede provocar desconexiones masivas".

Las eléctricas insisten en que se trata de un "problema que viene de lejos" y reclaman también que se refuerce la colaboración entre el Ministerio, las empresas, la CNMC y Red Eléctrica. "El problema de tensión en España no es una anomalía técnica puntual, sino la consecuencia de un modelo obsoleto y una falta de inversión en estabilidad", denuncian, avisando de que prolongar indefinidamente el modelo "reforzado" desde el apagón (con la planificación de más energía convencional como gas) supone multiplicar los costes del sistema y dejar sin resolver el problema de fondo.