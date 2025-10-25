Un exdirectivo de Red Eléctrica desmonta al Gobierno y a Beatriz Corredor por el apagón: "Saben lo que ha ocurrido"

El catastrófico apagón que llevó a España a negro el pasado 28 de abril sigue en el foco de la polémica. Esta misma semana, la "Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico" del Senado acogió dos interesantes comparecencias sobre este asunto.

La primera fue la de Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Transición Ecológica. Como era de esperar, Hernández descargó al Gobierno de cualquier tipo de responsabilidad ante el fatídico "cero energético".

Según su versión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tuvo "en ningún momento conocimiento ni indicios de que ese fenómeno pudiera darse" a pesar de los informes previos que corroboran lo contrario. Hernández también negó que el Gobierno esté detrás de la operación reforzada con la que opera el sistema tras el apagón, lo que indignó a la senadora del PP, Elena Castillo, presente en la comparecencia. "Entonces la directora de Operaciones de Red Eléctrica ha mentido o alguien miente en toda esta película", le espetó Castillo.

"No respetar los límites nos lleva al apagón"

A continuación, le tocó el turno de dar su versión al exconsejero y exdirector corporativo de Red Eléctrica, Francisco Ruiz Jiménez. El exdirectivo del operador no dudó en señalar las deficiencias y los fallos del sistema que abocaron a nuestro país al apagón.

El diagnóstico de Ruiz Jiménez sobre el pasado 28 de abril es el de "una gestión inadecuada, con una falta de equilibrio entre fuentes de generación síncronas y asíncronas". En concreto, "tuvimos un problema de frecuencia porque no había inercia, porque no había generación síncrona", como puede ser el gas o la nuclear frente a la asíncrona, como la solar o la eólica. "¿Quién marcó ese mix? Pues ese es el responsable de lo que ocurrió" añadió.

Además, el ponente descartó la versión del Gobierno y REE de que el apagón fuera algo "inesperado", ya que "no solamente hubo alarmas en los días previos, sino que Red Eléctrica, podríamos decir, que en el año 2020 ya escribió un informe" que alertaba de que podía suceder.

"Todas las tecnologías tienen capacidades y todas las tecnologías tienen límites. No aprovechar las capacidades nos hace perder oportunidades y no respetar los límites, nos lleva a un apagón" señaló. El directivo añadió que "hemos llegado a una situación de saturación de energías asíncronas y de saturación en particular de fotovoltaica".

El experto sentenció que "a día de hoy, es imposible diseñar un sistema eléctrico íntegramente renovable. Dentro de veinte años, ya veremos cómo está la técnica, pero hoy en día es absolutamente imposible".

"Red Eléctrica sabe lo que ha ocurrido"

Durante su segundo turno, en el que se profundizó en las responsabilidades por el apagón, Ruiz Jiménez mencionó el "Artículo 30 del Sector Eléctrico" que dice que "el operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte" señalando al organismo presidido por Beatriz Corredor. "Yo empezaría a tirar del hilo por ahí" apuntó.

"En Red Eléctrica saben lo que ha ocurrido. Yo esto ya lo dije hace tiempo, pero en pocas horas lo supieron seguro. Son técnicos magníficos y de primer nivel" afirmó. "La ley marca que el mix lo marca REE. Si hubo órdenes o no hubo órdenes, yo no lo sé, pero hay un modo seguro de operar y un modo más arriesgado, y ahora lo llaman el reforzado, pero es el de toda la vida. Es como salir de casa con cinturón, tirantes y paracaídas".

Por todo ello, Ruiz Jiménez pidió algunos cambios urgentes en el sistema:

"Una política energética neutra. Asumir que la electrificación no es la única forma de descarbonizar. Ahí entran las nucleares".

Redes bien retribuidas "porque si no, serán low cost".

"REE tiene que tener toda la información".

"Hay que planificar y limpiar los conceptos de la factura eléctrica. Se pagan un montón de cosas que no sabemos lo que son. Hablamos constantemente de empoderar al consumidor y al final el consumidor es el que no entiende ni lo que le están cobrando".

"Revisar las reglas de mercado".

"Revisar el gobierno corporativo de Red Eléctrica. Existen importantes conflictos de interés. Por ejemplo, REE forma parte del consejo de ENTSO-E, que investiga el apagón".

"Las eléctricas no son el enemigo de nadie".

