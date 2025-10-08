Red Eléctrica admite el riesgo de otro apagón en España por "variaciones bruscas de tensión"

Tras revelarse que se habían detectado en la red sobretensiones que habían sorprendido a los técnicos y que encendieron las alarmas por la similitud con la situación que desembocó en el apagón de abril, Red Eléctrica ha confirmado la existencia de esas "variaciones bruscas de tensión" y el riesgo que conllevan para el suministro.

En un documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía que preside la socialista Beatriz Corredor y que hasta ahora no había admitido las incidencias señala que esas variaciones podrían tener "impacto en la seguridad del suministro" y "desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".

El operador "relaciona" estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión.

En el escrito, Red Eléctrica señala que es necesario elevar a audiencia pública con urgencia las modificaciones propuestas para reforzar el sistema. A pesar, dice, de que las tensiones están "dentro" de los márgenes, las variaciones "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no se implementan los cambios propuestos", por lo que solicita la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema. La CNMC ha anunciado que acatará la petición de Red Eléctrica y se implementarán de forma temporal los cambios con el fin de reforzar las herramientas del operador del sistema.

Control de tensión y "desequilibrios"

La propuesta de Red Eléctrica contempla implicaciones en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión, algo en lo que las tecnologías convencionales son fundamentales.

El operador contempla modificar las restricciones técnicas del sistema para reducir el desequilibrio de energía en tiempo real. Entre otras cosas, busca obligar a los grupos programados a reservar toda su capacidad para ofrecerla en los mercados de balance, es decir, que las instalaciones no puedan reducir su reserva de potencia en los mercados intradiarios.

También contempla medidas de control e introduce ajustes en el proceso de validación del cumplimiento del servicio de control de tensión. De esta manera, se incrementa al 90 % el requisito de muestras en situación de cumplimiento, además de aumentar a 60 valores el muestreo en cada período.

Mea culpa de Red Eléctrica

En el escrito, Red Eléctrica admite que la evolución que ha tenido el sistema en los últimos años "ha provocado que ahora comiencen a aparecer estas dinámicas" por distintos factores.

El operador destaca como uno de los principales factores el crecimiento significativo de las instalaciones conectadas mediante electrónica de potencia al sistema (en alusión a eólica y fotovoltaica) y la elevada concentración en determinados puntos de éste (el epicentro del apagón fue el suroeste de España), las cuales "pueden modificar su potencia en muy pocos segundos".

Así, la participación activa de estas tecnologías en los diferentes segmentos de mercado "hace que se incremente la probabilidad de que se produzcan variaciones de su producción cada vez mayores".