La investigación europea sobre el apagón del 28 de abril efectuada por la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) ha publicado este viernes su informe "factual", con todo lo ocurrido ese día a partir de los datos aportados por los agentes. El informe, sin embargo, aún no es el definitivo: el que determine las causas de lo ocurrido, aún sin definir en este documento, no llegará hasta el primer trimestre de 2026.

En la presentación del documento tras cinco meses de trabajos, el presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, ha señalado que será entonces cuando vea la luz un análisis detallado de las causas y recomendaciones para prevenir algo que "nunca había sucedido antes en Europa". "Esto es nuevo. Por eso también necesitamos tiempo para analizar qué está pasando y qué podría pasar. Pero es una novedad. Este efecto cascada de sobretensión que provoca un apagón total es algo nunca visto en Europa", ha dicho.

El extenso documento de más de 200 páginas analiza sólo lo ocurrido el 28 de abril, dejando a un lado las oscilaciones que según las eléctricas se habían detectado días antes. Al igual que otros informes, se achaca lo que pasó a "sobretensiones en cascada" que se hicieron incontrolables y desembocaron en un apagón total. En su relato de los acontecimientos, señala cómo "a partir de las 12:32:00 se produjeron varias caídas importantes de generación. Entre las 12:32:00.000 y las 12:32:57.000, se identificó una pérdida de 208 MW en generadores eólicos y solares distribuidos en el norte y el sur" y apunta a la desconexión en ese momento de fotovoltaicas en tejados de menos de un MW. "Se desconocen las razones de estos acontecimientos", señala. Segundos después, "desde las 12:32:57 hasta las 12:33:18.020, se produjeron importantes desconexiones en las regiones de Granada, Badajoz, Sevilla, Segovia, Huelva y Cáceres", con una pérdida adicional de generación de al menos 2GW que podría ascender a 2,2GW.

Menciona al respecto que un transformador que alimentaba infraestructuras de generación fotovoltaica, termosolar y eólica saltó en Granada a las 12:32:57 para proteger la red de sobretensión y unos segundos más tarde se perdieron otros 725 MW de fotovoltaica y termosolar en Badajoz, sin que las causas se hayan esclarecido aún. Otros 950 MW de generación eólica desaparecieron a continuación en Segovia, Huelva, Sevilla y Cáceres, en algunos casos por "sobretensión" y en otros "sin causa identificada", agregan los expertos. En total, en menos de 20 segundos se perdieron 2,5 gigavatios de generación renovable en España.

Además de analizar la secuencia de acontecimientos en esos minutos y las horas previas, el informe habla también de la planificación de Red Eléctrica de tecnologías renovables y tradicionales (estas últimas con mecanismos que pueden regular la tensión) haciendo mención al hecho de que el 28 de abril había una central de ciclo combinado menos de lo que el gestor había previsto en un primer momento. En el día previo al apagón, se había programado para el 28 "el ciclo combinado «Térmica 4-Centro/Suroeste» para todo el día con el fin de regular la tensión en Andalucía occidental. A las 19:52 horas del 27 de abril, la unidad fue declarada indisponible debido a un problema interno". "La conexión de «Térmica 5-Centro/Suroeste» se prolongó durante la noche para garantizar los voltajes. Durante la mañana del 28 de abril, Red Eléctrica consideró que la central «Térmica 5-Centro/Suroeste» no era necesaria", señala el informe europeo sobre la decisión de REE de no sustituir la central de gas inoperativa.

La distribución de la generación eléctrica el 28 de abril en un gráfico del informe europeo.

El informe, que subraya que "en España no existe ningún procedimiento operativo aprobado que exija un número mínimo de unidades de generación acopladas, ni tampoco existe un límite máximo", recoge cómo a las 12:20 del 28 de abril, es decir, en los instantes previos al blackout, "Red Eléctrica ordenó la conexión de una central térmica adicional equipada con PSS (dispositivo para controlar la frecuencia), tras detectar oscilaciones en el sistema. El grupo seleccionado fue una central de gas de ciclo combinado en el centro/suroeste, que indicó que podía conectarse en 90 minutos. A las 12:26, se envió la confirmación a la central eléctrica para que se conectara a las 14:00". No llegó a tiempo.