Tras la publicación de los mapas que destaparon la saturación de la red eléctrica y unos días antes de que el operador europeo publique el informe definitivo sobre el apagón, los directivos de las principales eléctricas españolas han coincidido este miércoles en unas jornadas de la patronal, Aelec, en las que el mensaje principal ha sido el de la necesidad de resolver los "cuellos de botella" que están lastrando la "oportunidad" de España en la captación de industrias intensivas en energía. Reiterando datos como el 83,4% de saturación de los nudos de la red española o los 67.000 MW solicitados en 2024 de los que sólo se concedieron 6.000, las principales energéticas han lamentado las tasas planteadas para remunerar la inversión en redes y el atasco burocrático, con menciones a otros problemas del sistema como lo vivido en el apagón y los crecientes precios cero en el mercado mayorista.

Después de que el secretario de Estado, Jon Groizard, resaltara en el foro su plan para movilizar inversiones en la red de 13.500 millones, el CEO de EDP, Pedro Vasconcelos, ha hablado de la necesidad de "más incentivos": "Sin inversión en redes" la demanda "sobre el papel no se hará realidad". El caballo de batalla de las empresas es la retribución a la inversión de aquí a 2030 planteada por la CNMC que ven insuficiente y que según el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, va a hacer que esto se convierta en un "sálvese quien pueda". "Más que mirar la tasa que reclamamos hay que mirar la tasa que ha puesto nuestro vecino", ha dicho en referencia a que países como Alemania o Francia retribuyen más y pueden captar recursos e inversiones.

Entre avisos de la necesidad de seguir sustituyendo líneas y "transformadores de más de 50 años", también se ha mencionado la ventaja del precio de la energía que tiene España pero también el "agotamiento", según Vasconcelos, de la instalación renovable si la electrificación no aumenta, en alusión a los precios negativos que según ha revelado ya han supuesto "una semana completa, 24/7" en lo que llevamos de año.

Sobre el apagón, que el Gobierno ve "multifactorial" a la espera de un dictamen europeo que fuentes del sector auguran exhaustivo y muy técnico, las energéticas han insistido en el mensaje de una red no preparada para la penetración renovable y un mix que esa mañana carecía de suficientes tecnologías convencionales. Vasconcelos ha avisado de un retraso en "mecanismos" de control de las renovables: "Estamos quebrando los límites del sistema". Tagle ha hablado con ironía de la "sorpresa" del 28 de abril que ha vuelto a achacar a la "penetración excesiva de la energía renovable" olvidándonos de energías síncronas, capaces de controlar tensión y frecuencia, y más caras "porque necesitan algo que las mueva", en alusión al gas y la nuclear. "Tenemos que cuidar el mix: cuidado con la tecnología que instalamos y la que cerramos", ha dicho el CEO de Iberdrola en pleno debate sobre el cierre nuclear. "La velocidad es un factor tremendamente importante: nos da una lección muy clara. Ojo a la velocidad a la que penetran las renovables y salen las energías síncronas", ha reiterado mencionando cómo en Reino Unido han puesto por encima la "seguridad energética y la seguridad nacional" y en España no.

Mientras, José Casas, director de Relaciones Institucionales de Endesa, ha insistido en cómo el apagón puso de manifiesto que hay que "cuidar la frecuencia y la tensión". Según ha dicho, "tenemos un sistema preparado para tecnologías de hace 20 o 30 años" y aunque las renovables tendrían técnicamente capacidad para controlar esos factores "no se les estaba exigiendo". "Necesitamos una reforma estructural del sistema para meter elementos que no tenemos" para controlar esa sobretensión, entre los que citó bombeo, compensadores síncronos, mallado de red y más almacenamiento.

Atasco total

Con alguna mención más a la nuclear (el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo que "es necesario que el Gobierno diga lo que va a hacer, no sabemos a qué estamos jugando"), energéticas y empresarios han insistido en el mensaje de que hace falta un "horizonte normativo de estabilidad y certidumbre", con seguridad jurídica, estabilidad y "calidad de la norma, que entendamos lo que pone". Sobre la pérdida de oportunidades para la industria, Díaz Tagle ha insistido en una demanda estancada en parte por "un cuello de botella en la red de transporte y distribución" mientras que Casas ha dado un dato elocuente: 48 horas después de la publicación de los mapas de los nudos de la red eléctrica, "se terminaron de saturar los de Endesa". En su opinión, el reto hoy es "aunar generación y demanda" tras un "desarrollo espectacular" de la generación y para ello, ha dicho, hay que poder responder a ese "apetito por electrificarse".

"Los agentes tenemos vocación de invertir", ha afirmado. El sector ha insistido en que en este asunto estarían alineadas empresas e industria y que la pelota está ahora en la CNMC y la posibilidad de que la retribución para el periodo 2026-2031 pase de la propuesta actual del 6,46 por ciento al 7,5% que piden las energéticas y cuyo impacto estiman en 350 millones contraponiéndolo a las inversiones en juego. Desde Aelec, su presidenta, Marina Serrano, ha pedido acabar con los "atascos evitables" y ha señalado que el Ministerio de Transición Ecológica debe ahora remitir un informe a la CNMC que esperan alineado con sus demandas. El proceso debe estar listo el 1 de enero.