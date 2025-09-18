La semana pasada, la patronal eléctrica Aelec -de la que forman parte Endesa, EDP o Iberdrola- publicó un demoledor informe que destapaba la saturación de la red eléctrica que sufre España y el riesgo en el que se encuentran proyectos de calado en nuestro país por la imposibilidad de operar.

La situación es de tal gravedad, que el 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica al sistema, según el informe. Bien es cierto que, "esta saturación refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y aparición de nuevos agentes", lo que sería una buena noticia para España.

Sin embargo, "la regulación de la red de distribución ha seguido en los últimos años un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía el crecimiento de la demanda", añadían. Esta situación supone dejar fuera de nuestro país a compañías de "la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica", aseguran.

Ayer miércoles, la patronal presentó junto a Deloitte el informe "Conectando el futuro: redes eléctricas para una España más competitiva" en el que ahonda en esta problemática. Según el documento, en el año 2024, nuestro país concedió menos del 10% de la conexión que solicitaron compañías de diferentes sectores.

En concreto, el 49% de las solicitudes fueron rechazadas, mientras que el 41% continuaba en trámite. Según el tipo de proyecto, casi el 40% de los intentos de inversión estaba destinado a centros de datos y diferentes industrias, pero más del 90% no fructificaron. A estas áreas les siguieron los proyectos de almacenamiento (fabricación de baterías), urbanísticos y de recargas de vehículos. La mayoría quedaron en el aire, como se observa en la tabla.

Preguntada por Libre Mercado, la directora de Regulación de la patronal, Marta Castro, asegura que, de todos esos proyectos, "desconozco los que finalmente han desistido de operar en España y los que no. Se han podido ir, pero no lo sabemos." Según cuenta, muchos de ellos, aunque son rechazados, siguen intentando entrar por otros nudos del país y a eso hay que sumar que algunas empresas realizan varias solicitudes a la vez en diferentes nudos para agilizar el proceso, por lo que, encontrarse con un rechazo no significa la pérdida definitiva del proyecto.

"Nosotros lo que vemos es que la solicitud de demanda en la red no ha bajado de un año para otro, pero no sabemos si son los mismos proyectos o diferentes", añade. Eso sí, lo que está claro es que, de todos los rechazos, alguna empresa habrá perdido la paciencia con España.

Actualmente, la industria española presenta una electrificación del 32% (el 42% opera vía gas) y "requerirá un aumento de su capacidad de conexión a la red eléctrica para descarbonizarse e incrementar su competitividad" como pretende el Gobierno. A continuación, las cinco subindustrias más intensivas en energía, que concentran casi el 75% del consumo energético industrial nacional.

Desde Aelec también denuncian que "las barreras administrativas y los largos procesos de tramitación retrasan el desarrollo de infraestructuras— hasta 10-11 años en redes—, lo que incrementa la incertidumbre y desincentiva la inversión".

Como viene siendo habitual, las eléctricas también reclaman una mayor retribución al Gobierno por las inversiones de redes. "La CNMC plantea fijar la retribución para el periodo 2026- 2031 en un 6,46%, un valor que sigue siendo inferior al de otros países europeos", señalan a la vez que piden un 7,5% al regulador.

Aunque a mayor remuneración de las redes, mayores son los peajes que paga el consumidor en la factura, Aelec considera que si España fuese capaz de invertir en redes para aumentar esa explosión de demanda que pretende entrar en el país "los peajes bajarían porque habría muchos más consumidores en el mercado", lo que "reduciría la factura de la luz".

Preguntados por el papel que juega en el futuro una energía limpia y barata como es la nuclear, desde Aelec recuerdan que el Gobierno tiene en marcha el cierre nuclear en toda España -de las que son propietarias algunos de sus asociados- y que "es un sector con una elevada fiscalidad, que debería ser revisada, y una gran inseguridad".

Celebran la propuesta del Gobierno

Por otro lado, el pasado viernes, el Gobierno anunció 13.600 millones de inversión en las redes de transporte de electricidad hasta 2030, lo que ha sido muy bien recibido por Aelec, que estima necesario 21.200 millones en inversión.

La propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución), repartidos de la siguiente forma: