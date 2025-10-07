Detectan otra vez fuertes "sobresaltos de tensión" en la red eléctrica

El funcionamiento "reforzado" del sistema eléctrico desde el apagón, que implica recurrir más a las energías convencionales (nuclear, gas e hidroeléctrica) para dotar de más estabilidad a la red con un fuerte impacto en la factura, no estaría evitando en las últimas semanas nuevos picos de tensión.

Fuentes citadas por El Mundo y El Periódico de la Energía sostienen que a finales de septiembre se volvieron a vivir "fuertes anomalías de tensión", unos "sobresaltos" y desequilibrios que habrían desatado los nervios en Red Eléctrica.

Aunque las oscilaciones no habrían llegado a los límites que se vivieron en la mañana del apagón y días previos, cundiría la inquietud en la empresa que preside la socialista Beatriz Corredor y que en los meses transcurridos desde el gran apagón sigue sosteniendo que lo que ocurrió no tuvo nada que ver con la ausencia de suficiente energía síncrona, capaz de controlar los niveles de tensión y frecuencia de la red. Pese a ello, desde el 28 de abril el mix energético ha cambiado sustancialmente y a diferencia de lo que ocurría en el día del apagón, la red opera con más peso de gas, nuclear e hidroeléctrica.

El hecho de que se vuelva a la inestabilidad pese a los cambios en el modo de operar el sistema ha hecho que se disparen las especulaciones sobre lo que puede estar pasando. Fuentes de El Mundo lo asocian a las reformas que están impulsando el Gobierno y la CNMC para que eólica y fotovoltaica contribuyan a controlar la tensión de la red, algo que hasta ahora no tenían la obligación de hacer. El sector estará haciendo "pruebas" en cientos de generadores renovables que podrían estar provocando estas oscilaciones.

Por otro lado, El Periódico de la Energía reveló este lunes que Red Eléctrica ha anunciado a los centros de control cambios en la forma en que se integran las renovables en el sistema eléctrico con el fin de acotar estas variaciones de tensión. En concreto, el operador forzará a las renovables a ralentizar su entrada en producción (de dos minutos a 15 minutos, la denominada "rampa" de potencia) con el fin de evitar sobre tensiones en zonas con gran producción renovable como el suroeste de España, considerado el epicentro del apagón.

Desde Red Eléctrica han negado que esta medida tenga que ver con sobretensiones o con el apagón, señala el diario de Unidad Editorial. La compañía también habría negado los episodios de bruscas sobretensiones.