Un informe alternativo sobre el apagón sí encuentra al culpable

Los expertos de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) publicaron este viernes su informe sobre el apagón. Pese a la expectación tras cinco meses de espera llenos de acusaciones cruzadas en España, el documento de Bruselas elude señalar culpables: en medio de un detallado relato de lo ocurrido el 28 de abril, no señala al responsable, hecho que ha servido para que Red Eléctrica proclame que sus conclusiones avalan su actuación y Transición Ecológica se reafirme en que el problema no fue la "inercia", una propiedad de las centrales convencionales dotadas de grandes turbinas, que son capaces de dar estabilidad a la red frente a las oscilaciones.

Los expertos europeos, que sugieren una deficiente planificación de Red Eléctrica y también controles inadecuados, prometen para el próximo año uno sobre las causas, aunque han avanzado que no señalarán responsables. A la espera de sus nuevas conclusiones, esta misma semana se ha conocido otro con afirmaciones mucho más directas sobre lo ocurrido el 28-A.

La investigación es obra de los profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas Luis Rouco, Enrique Lobato y Francisco M. Echavarren a petición de Endesa e Iberdrola, que ya lanzaron en verano a través de la patronal otro informe defendiéndose de las acusaciones de Red Eléctrica de un deficiente control de las tensiones.

"La causa del cero"

El documento, remitido al ENTSO-E y revisado por pares, sí llega a una conclusión sobre por qué España se fue a negro el pasado 28 de abril: "La carencia de suficiente generación síncrona con control dinámico de tensión (en alusión a tecnologías convencionales, nuclear, gas e hidroeléctrica) en el sur y en el centro fue la causa del cero de tensión del 28 de abril".

El informe destaca en especial la situación en el sur, la zona de España origen de las desconexiones de renovables masivas que desencadenaron el apagón. Según recuerdan, aunque Andalucía tiene 13 centrales de ciclo combinado y ese 28 de abril "ocho estaban disponibles para ser programadas en el proceso de solución de restricciones técnicas", Red Eléctrica sólo programó dos, Arcos 1 y San Roque 2. Esta última "declaró su indisponibilidad la noche del 27" y pese a ello Red Eléctrica optó por no reemplazarla, programando sólo "un grupo de una central de ciclo combinado en Andalucía". Minutos antes del apagón solicitaron su encendido pero ya no hubo tiempo. Desde el día 28 la situación no ha vuelto a repetirse y nunca se han programado menos de seis.

Poca inercia y red "débil"

Los expertos también aluden a la inercia y en franca contradicción con el Ministerio, destacan que en dos de las cinco zonas energéticas en que se divide la península, centro y sur, la inercia registraba valores "inferiores a las recomendaciones de ENTSO-E (1,3 y 1,84 segundos, por debajo de los 2 segundos aconsejados). Subrayan que esos datos "constatan la baja generación síncrona de la zona sur (donde sólo operaba una central de gas) y centro (donde sólo estaba acoplado uno de los grupos nucleares, en alusión a Almaraz II). Concluye que, por tanto, se daba "una escasez de medios para la realización del control dinámico de la tensión".

El documento también subraya que ese día se operaba con una "red débil", en la que "el 35,8 por ciento y el 34,3 por ciento de la extensión de la red a 400 kV en las áreas sur y centro estaba desconectada". "No es de extrañar la aparición de oscilaciones poco amortiguadas con una red débil y con baja generación síncrona en Andalucía", señala sobre los dos primeras perturbaciones antes de que se desencadenase el apagón. Al respecto, los expertos también destacan "el efecto adverso de las maniobras realizadas por Red Eléctrica entre las 12 y las 12.30 horas".

Los investigadores aluden además a que en días previos al apagón también se registraron variaciones de tensión (22 y 24 de abril) que, en su opinión, evidencian "las limitaciones del sistema de control de tensión del sistema peninsular español en el que la generación renovable alcanzaba una penetración elevadísima".