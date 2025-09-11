Beatriz Corredor sugiere ahora que "un experimento" en Extremadura causó el apagón

Durante la comisión de investigación sobre las causas de la interrupción del suministro eléctrico del pasado 28 de abril que se ha celebrado este jueves el Senado, la exministra socialista y presidenta de Redeia ha hecho un señalamiento a dos empresas extremeñas. "Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 Hz, provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta potencia instalada en la provincia de Badajoz", ha explicado Beatriz Corredor ante las incisivas preguntas formuladas por el senador del PP, Miguel Ángel Castellón.

La responsable de Redeia no sólo ha dicho que esa fotovoltaica "se comportó de forma indebida" sino que además, había registrado un fallo semejante acreditado y documentado el año anterior y que "los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta". Una manera de quitarse de encima las acusaciones que pesan sobre su gestión, promoviendo las energías renovables, que no ofrecen inercia como las centrales convencionales y que son más inestables.

Pero la presidenta del principal operador eléctrico español, igual que hizo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen en sede parlamentaria el pasado 14 de mayo, aunque ha recurrido a la confidencialidad de la información, no ha tenido problema en señalar a una segunda empresa, en este caso, una central hidroeléctrica y también en Extremadura. Al hablar del proceso de reposición, Corredor no ha tenido inconveniente en decir que "no estuvieron a la altura de lo que la normativa les fija para ese proceso, puesto que no fueron capaces de arrancar en autónomo, cosa que ha acreditado el Ministerio y hemos acreditado nosotros".

No está de más recordar que en sus primeras declaraciones 45 horas después del apagón, Corredor, rechazó que la elevada penetración de las energías renovables fueran la causa del fallo generalizado. Ahora sí las acusa, pero de momento, sólo a la fotovoltaica extremeña.

Y para demostrar que Red Eléctrica no tiene responsabilidad alguna ha explicado el esfuerzo económico que el operador hace año tras año insistiendo en que en 2020 la inversión fue de 400 millones y este año va a superar los 1.500. "Habría que preguntar si el resto de compañías que intervienen en el sistema -como generadores, distribuidores y comercializadores- han invertido y han mantenido sus infraestructuras al mismo nivel que nosotros", ha tratado Corredor de reprochar a las eléctricas a las que responsabiliza del apagón. Desde la Cámara Alta ha asegurado que la causa del cero fue el incumplimiento "por parte de los grupos convencionales" -las empresas privadas- de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva.

Ante la pregunta del senador del PP Miguel Ángel Castellón de si el operador español no tiene garantías para controlar la tensión, Corredor ha respondido con una negativa. "Por encima de 0,2 Hz no hay ni obligación ni previsión y el propio panel de expertos que está investigando el incidente en la UE ha declarado este incidente como inédito.

Los populares han lamentado que el marco regulatorio español haya quedado obsoleto y que la muestra de la responsabilidad de Red Eléctrica está en el cambio de protocolo que ha realizado la Comisión nacional de los mercados y la competencia.