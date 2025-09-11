Ayuso impulsará un plan para prevenir incendios y otro centrado en la energía nuclear

Hace apenas cuatro meses del apagón que dejó a España a oscuras, y unas semanas de la oleada de incendios de este verano, que afectó a gran parte de la geografía española; en concreto, en la Comunidad de Madrid el más virulento fue el que se desató en Colmenar Viejo.

La presidenta madrileña no lo pasará por algo en la cita parlamentaria más importante del curso, el debate del estado de la región, que se celebra este jueves y viernes en la Asamblea de Madrid. Durante la jornada de hoy Isabel Díaz Ayuso dará cuenta de lo realizado el último año y desgranará las principales líneas de actuación de su Gobierno para estos próximos 12 meses.

Plan para prevenir incendios

Entre los anuncios que realizará la jefa del Ejecutivo regional, destacan el plan de conservación de los bosques Madrid Forestal que ayudará a prevenir los incendios. Esta iniciativa desplegará 44 medidas sobre diez ejes durante el periodo 2026-2030. Con una inversión de 160 millones de euros, uno de sus objetivos principales será la mejora del estado de árboles y plantas.

Contará más de 52 millones para distintas iniciativas, destacando la actuación en 6.000 hectáreas de entornos naturales y 100 kilómetros de pistas de acceso. Los profesionales que trabajen sobre el terreno crearán áreas de ruptura de combustible, que limiten la expansión de los incidentes que se puedan producir.

También supervisarán el pastoreo preventivo en los lugares designados, dando continuidad a este programa del que ya forman parte más de 21.000 cabezas de ganado; se seguirán repasando los cortafuegos con maquinaria pesada, al tiempo que se harán podas de árboles, fajas, limpieza de caminos y clareos. Y se favorecerá la creación de un paisaje más heterogéneo en el tránsito entre espacios urbanos y agrestes, además del control fitosanitario y vigilancia del decaimiento de las masas vegetales mediante un sistema de alerta temprana, con el que se detectará cualquier problema de salud de las especies con mayor rapidez.

Otra de las actuaciones más destacadas de Madrid Forestal es la multiplicación por 20 del aprovechamiento maderero, recurso que se utiliza en montes públicos y fincas particulares para mantener los bosques en buen estado estructural y sanitario, esencial para sostener las estructuras de defensa ante incendios ya que permite bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa. También hace la masa arbórea más adaptable a sequías o grandes lluvias, así como a plagas y enfermedades.

Así, el Gobierno regional pasará de facilitar 18.504 metros cúbicos de madera, con unos ingresos de 510.045 euros en la pasada legislatura, a poner en el mercado 357.333, que aportarán 4,1 millones a las arcas públicas hasta finales de 2026, con un incremento del 716%. Para la movilización de estos recursos se van a invertir 40,7 millones en la creación de tres oficinas de gestión, mejorando las infraestructuras viarias y ganaderas y ofreciendo apoyo técnico a los propietarios de montes privados, entre otras acciones.

La restauración ecológica tendrá una dotación de más de 21 millones para mejorar la conectividad entre espacios naturales o actuar en áreas con riesgo de erosión y acumulación de escorrentía en situaciones meteorológicas extremas. También facilitará la restauración de hábitats degradados y el enriquecimiento de áreas arboladas.

Madrid Forestal también impulsará la I+D+i aplicada con una inversión de 3,4 millones de euros, incorporando nuevas tecnologías en la caracterización de la biodiversidad en estas áreas y el uso de la Inteligencia Artificial. Y habrá un programa específico de gestión forestal en la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, al que se destinará 3,3 millones.

Además, más de 13 millones se emplearán en selvicultura (cultivo y conservación de los bosques y montes) y certificación forestal. En las cabeceras de las cuencas de ríos y arroyos habrá limpiezas vegetales para maximizar el agua destinada a abastecimiento, favoreciendo el cuidado de los espacios protegidos y la adaptación de la flora para absorber el mayor carbono posible en los bosques.

En cuanto a la industria asociada al sector, se fomentará su desarrollo, apoyando las cadenas de producción, la profesionalización y la competitividad, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico aportará 1 millón de euros para su desarrollo. Una inversión de 14,2 millones se empleará para el embellecimiento del paisaje, con nuevas directrices para la integración de elementos que utilicen madera u otras materias naturales, en consonancia con el entorno. También permitirán mejorar la señalización, los controles de acceso y las áreas recreativas, creando otras nuevas en zonas estratégicas.

Aumentar la investigación sobre energía nuclear

Por otra parte, Ayuso anunciará durante la jornada de este jueves que el Gobierno regional va a desplegar una estrategia para aumentar las investigaciones sobre energía nuclear, con el objetivo de aprovechar sus ventajas y potencialidades dentro de sus competencias. En ella trabajan las Consejerías de Educación, Ciencia y Universidades y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y se llevará a cabo a través del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía, que a partir de ahora abrirá nuevas líneas de investigación en proyectos relacionados con la energía nuclear.

Este centro, que mantendrá también todos los estudios que ya tiene abiertos en otras energías, participará en los eventos europeos que fomenten investigación y desarrollo de la energía nuclear. Entre estas iniciativas destaca la Alianza industrial europea de los SMR (pequeños reactores modulares), a la que optará junto con todas las empresas del sector que estén interesadas en estos avances.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades destinará, al menos, dos contratos asociados al programa regional Gabriela Morreale, que facilita la contratación estable de científicos de primer nivel para liderar grupos de trabajo en esta materia. Igualmente, se priorizará la captación de fondos para las líneas de investigación relacionadas con la energía nuclear, que también recibirán financiación específica dentro del Plan Regional Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.

Un nuevo instituto público de FP en Edificación y Obra Civil

En otro orden de cosas, y según ha podido saber Libertad Digital, la presidenta informará de que acaba de abrir para este curso 2025/26 un nuevo instituto público de Formación Profesional especializado en Edificación y Obra Civil para dar respuesta a la gran demanda de profesionales cualificados en este sector.

Este centro, situado en el distrito de Puente de Vallecas de la capital, ha sido bautizado con el nombre de Antonio Palacios en memoria del genial arquitecto gallego del Metro de Madrid y algunos de los edificios más emblemáticos de la capital, y viene a reforzar la oferta formativa de titulaciones de FP relacionadas con el sector de la construcción que ya se imparten en los institutos públicos Virgen de la Paloma, Antonio Machado, Islas Filipinas y Alarnes. El instituto ha comenzado a funcionar con 110 plazas educativas correspondientes a los primeros cursos de cada grado, que se incrementarán hasta las 250 en los próximos años.

