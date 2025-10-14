Indignación en Extremadura por el pacto para prorrogar las nucleares catalanas una vez cierre Almaraz

A dos años del apagado del primer reactor de Almaraz no hay cambios en la posición del Gobierno y los preparativos para el cierre siguen adelante: este mes los propietarios, según fuentes de la central, presentarán al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para el cese de explotación del reactor 1 en medio de un clamor cada vez mayor de los trabajadores con el apoyo de representantes de toda la sociedad.

Mientras, nuevas informaciones apuntan que la cerrazón del Ejecutivo a una prórroga no se refiere a todas las centrales españolas: el diario ABC publica este martes que la "excepción nuclear" para Cataluña que ya pusieron sobre la mesa los separatistas estaría ya pactada y que la prórroga para Ascó y Vandellós se abordará una vez se apague la central extremeña, en otoño de 2027 y 2028. Según el diario de Vocento, en las negociaciones están el partido de Carles Puigdemont y también ERC. Junts ha venido siendo muy crítico con la política nuclear del Gobierno mientras que los republicanos también han expresado sus reparos, centrado en la catástrofe económica que supondría para las comarcas donde se levantan.

Aunque Extremadura será la primera afectada, el plan de cierre no es ajeno al resto de regiones nucleares y aunque en menor medida, empresarios y sindicatos han alzado la voz tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña, donde el cierre provocaría una situación insostenible: los tres reactores catalanes, Vandellós y Ascó, que deberán cerrar entre 2030 y 2035, proporcionan el 60% de la electricidad que se consume en la región, donde la eólica supone solo un 7 por ciento del mix y la fotovoltaica un 4,5 por ciento.

En este contexto, el partido de Puigdemont habría presionado con éxito para una prórroga para ambas centrales al margen de lo que ocurra con el resto de las españolas. Dice el diario que el propio Salvador Illa estaría de acuerdo con esta tesis.

El acuerdo ha indignado en Extremadura, con su presidenta a la cabeza. En las redes sociales, María Guardiola, que acaba de anunciar una rebaja fiscal para Almaraz en un intento de atender la principal reclamación de las empresas, ha lamentado que "mientras se estudia la prórroga de la vida útil de las nucleares en Cataluña, Almaraz sigue sentenciada al cierre".

Mientras se estudia la prórroga de la vida útil de las nucleares en Cataluña, Almaraz sigue sentenciada al cierre. Una discriminación territorial por los intereses políticos y de supervivencia de Sánchez. Almaraz no se toca. Extremadura no se vende.https://t.co/mEQhLsmeAO — María Guardiola (@MGuardiolaM) October 14, 2025

"Una discriminación territorial por los intereses políticos y de supervivencia de Sánchez. Almaraz no se toca. Extremadura no se vende", señala la presidenta regional.