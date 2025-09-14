¿Se podría construir una central nuclear en Madrid?

Esta semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevó al debate del Estado de la Región su apuesta por la energía nuclear y respaldo a las comunidades que están batallando, con Extremadura a la cabeza, por modificar el calendario de cierre. La región no alberga ningún reactor pero las centrales más cercanas, la de Almaraz, que se apagará en 2027 si nada cambia, y la de Trillo, en 2035, aportan a la comunidad el 40 por ciento de su energía.

La presidenta madrileña anunció apoyo a la investigación en torno a la energía nuclear a través de IMDEA Energía y el programa Gabriela Morreale y previamente fuentes de la comunidad habían trasladado su intención de participar en iniciativas como la Alianza industrial europea de los SMR, en la que ya están presentes varias empresas españolas y que busca aunar esfuerzos en el desarrollo en Europa de estos pequeños reactores nucleares, con decenas de diseños sobre la mesa que podrían ser una realidad a escala industrial en la próxima década.

Precisamente de minirreactores y Madrid se ha hablado en los últimos meses: mientras desde la izquierda atacaron al gobierno regional y su posicionamiento pronuclear instándole a construir un reactor en la capital, desde el Gobierno reaccionaron abriéndose sin tapujos a esa posibilidad. el consejero de Energía Carlos Novillo declaró que la opción más lógica para España, como mantienen los expertos, es mantener su "suficiente" parque nuclear, pero señaló que llegado el caso estarían "abiertos a estudiar" la instalación de minirreactores "con todas las garantías", como hacen con otras industrias de la región. Fuentes de la comunidad insistieron entonces en que en el medio o largo plazo se puedan "explorar todas las posibilidades porque necesitamos cada vez más energía para el crecimiento social y económico". "Si cierran Almaraz, habrá que pensar en un futuro en minicentrales nucleares como los que se ven en otros países", señaló este verano a LM la consejera de Economía, Rocío Albert.

¿Sería en cualquier caso posible que Madrid albergara en el futuro una instalación nuclear? ¿Permite la ley hoy en España abrir nuevas centrales nucleares? ¿Podría intentarlo la Comunidad, si se lo propusiera? Estas son algunas claves sobre una hipotética apuesta por la nuclear en la Comunidad de Madrid en años venideros.

De quién depende la apertura de una central

Aunque hoy por hoy es algo impensable, sobre el papel cualquier empresa podría solicitar levantar una central nuclear en España. La moratoria nuclear de Felipe González de 1984, que paralizó la construcción de cinco reactores (Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II) concluyó con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 que liberalizó la actividad de generación eléctrica.

Según establece el Reglamento Instalaciones Nucleares y Radiactivas, las solicitudes de las autorizaciones para levantar una instalación nuclear en España (la previa o de emplazamiento sobre la idoneidad de la localización; la de construcción y la de explotación, que permite cargar el combustible nuclear) tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica, previo informe vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear. Además, la documentación se traslada a la comunidad autónoma afectada para que pueda formular alegaciones.

¿Madrid puede albergar hoy una central nuclear?

La legislación en España y otros países, que se refiere a centrales nucleares convencionales y no a pequeños reactores modulares, "no prohíbe expresamente instalar una central nuclear en una zona densamente poblada", según recuerda a LD el divulgador Alfredo García, @OperadorNuclear. En cualquier caso, la Agencia internacional de la Energía Atómica recuerda que en la elección del emplazamiento "se abordan todos los tipos de riesgos y las interacciones entre la instalación y el entorno circundante", en alusión a inundaciones, meteorología, vulcanismo, terremotos, dispersión de radiactividad y viabilidad de los planes de emergencia, circunstancia en la que tiene un peso clave la población.

La OIEA menciona también factores como la disponibilidad de agua de refrigeración, transporte y acceso a la red eléctrica así como las repercusiones socioeconómicas. García señala al respecto que aunque la ley no lo prohíba, "la práctica y los estándares internacionales hacen que no sea el emplazamiento idóneo" una región densamente poblada. "El CSN y el OIEA establecen criterios muy estrictos: análisis sísmicos, hidrológicos y meteorológicos, riesgos externos y, sobre todo, la capacidad de proteger a la población en caso de accidente. Por eso se buscan emplazamientos con baja densidad de población, disponibilidad de agua para refrigeración y espacio suficiente para establecer zonas de seguridad, condiciones difíciles de cumplir en una región como Madrid". Desde el CSN, recuerdan a LD que aunque la ley no menciona criterios específicos sobre población, "en España, los emplazamientos de las centrales nucleares que están en operación en la actualidad se seleccionaron en los años 70 del siglo pasado y se localizan en sitios relativamente apartados de grandes núcleos de población. Por ejemplo, la más cercana a Madrid es Trillo, en Guadalajara, a 150 km aproximadamente, tras el cierre de la de Almonacid de Zorita, también en Guadalajara, a 95 kilómetros.

La vía de los SMR

Fuentes del sector recuerdan que aún no hay una legislación específica sobre los minirreactores que podrían revolucionar el sector en el futuro. Según explica García, "el OIEA está trabajando en guías de emplazamiento específicas para SMR, adaptando los criterios clásicos de las centrales nucleares a estas nuevas tecnologías". "La clave es mantener los mismos niveles de seguridad, pero con criterios realistas que permitan aprovechar las ventajas de los SMR en entornos urbanos e industriales", señala.

Entre los diseños sobre la mesa hay algunos que no necesitan agua para refrigerarse o necesitan menos y aunque siguen siendo instalaciones sujetas a las mismas exigencias de seguridad y protección radiológica, es probable que se abra la posibilidad de ubicarlos junto a polos industriales o cerca de centros de datos, señala.

En los años que quedan para que termine de definirse el panorama, con las iniciativas anunciadas Madrid estaría tratando de tomar posición ante una tecnología por la que apuestan EEUU, Reino Unido, Canadá y la propia UE y que, quién sabe, quizás termine siendo una alternativa energética real para la región.