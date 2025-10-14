El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que sale al rescate de la mermada rentabilidad de las energías renovables. Según la norma recién aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica, la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (Recore) se beneficiará de un cambio en la regulación con el fin de adaptarla a las nuevas condiciones del mercado, en alusión a los crecientes precios cero y negativos en el mercado mayorista.

La medida sale al rescate de las 62.000 instalaciones acogidas al Recore, cuyos ingresos anuales se reducen si su número de horas equivalentes de funcionamiento (el cociente entre la energía vendida y la potencia instalada) se encuentra por debajo de un mínimo fijado para cada tipo de instalación. El real decreto fija que a partir de ahora no se minorarán las horas equivalentes de funcionamiento por la energía vendida en horas con precio cero durante seis horas consecutivas o más, ni tampoco por la energía no vendida como resultado del proceso de restricciones técnicas, que se han incrementado muy especialmente tras el apagón del pasado 28 de abril.

En su día, el Ministerio justificó el proyecto por la necesidad de que las nuevas condiciones del mercado eléctrico, en alusión a los precios bajos, no afectaran su rentabilidad. También mencionaba el aumento de vertidos de energía, que se han incrementado "sustancialmente" en los últimos meses. "Dichos retos motivan la realización de ciertos ajustes en el régimen retributivo específico que permitan a las instalaciones con derechos económicos adaptarse a la nueva situación del sector", señalaban.

Prioridad en el almacenamiento

El real decreto también amplía las obligaciones de adscripción a un centro de control para estas instalaciones de generación, y se incluyen también los almacenamientos, que tendrán que remitir telemedidas en tiempo real al operador del sistema y recibirán consignas de operación. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte también deberán enviar telemedidas a REE.

Asimismo, para potenciar la penetración del almacenamiento y de tecnologías flexibles, se modifica el orden de prelación del redespacho a la baja no basado en el mercado, suprimiendo el concepto de generación no gestionable e incorporando de forma expresa el almacenamiento.

Las renovables tendrán prioridad para evacuar la energía cuando la potencia del almacenamiento sea menor que la potencia de la instalación renovable; las de cogeneración de alta eficiencia, incluyendo aquellas con almacenamiento, y después el resto de tecnologías.