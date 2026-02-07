Las empresas públicas disparan el gasto en detectives para investigar bajas laborales fraudulentas

Uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos años en nuestro país es el de las bajas laborales con motivo de una incapacidad temporal. En Libre Mercado ya hemos hablado en multitud de ocasiones sobre este aumento y recientemente la AIReF también ha expresado en un informe la necesidad de abordar este fenómeno.

A este incremento del absentismo laboral como consecuencia del aumento de la incapacidad temporal, también se le ha unido el de la contratación de detectives privados para comprobar que no se está cometiendo ningún tipo de fraude a la Seguridad Social o a las empresas.

Como ya hemos contado en este medio, no son pocas las empresas públicas que en 2025 recurrieron a los servicios de agencias de detectives privados no sólo para comprobar que los trabajadores que están de baja lo estén porque realmente lo necesitan, sino también para corroborar que sus trabajadores realizan su trabajo de la mejor manera posible y sin perjudicar a la empresa.

No obstante, si hacemos un seguimiento desde el año 2023 hasta el fin del año 2025, veremos que la contratación de agencias de detectives privados para vigilar el correcto funcionamiento de las bajas laborales ha aumentado de manera considerable año a año. Dicho seguimiento se puede hacer a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En el año 2023, y si sumamos todas las licitaciones que fueron finalmente adjudicadas, tenemos que se gastaron en torno a 903.081,50 euros en contratación de agencias de detectives privados. La mayor parte de estas licitaciones son ofertadas por empresas privadas, pero con una estrecha colaboración con el sector público, pues estamos hablando de mutuas que colaboran con la Seguridad Social. En el año 2024, tenemos que el número de contratos aumentó y también lo hizo la cantidad de dinero destinado a este tipo de servicios, ya que se superó la veintena de contratos y la cantidad gastada en servicios de agencias de detectives privados fue de 921.172 euros.

En 2025 se han gastado casi 2 millones

Por otro lado, tenemos que 2025 ha supuesto el que es hasta ahora el año en que mayor gasto se ha producido en estos servicios, y con diferencia. Alrededor de 1.896.094 euros gastados en más de 30 contratos. Es decir, vemos que 2025 supera el gasto conjunto de los años 2023 y 2024, lo que viene a evidenciar la mayor preocupación por el absentismo laboral como consecuencia de una baja por incapacidad temporal.

En la siguiente captura podemos ver un ejemplo de lo que se busca por parte de las empresas contratantes. Lo que se muestra a continuación se repite en prácticamente todos los contratos:

El objeto del contrato no puede estar más claro, y es la "investigación sobre los trabajadores para verificar si realizan alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena o bien actividades contrarias a sus dolencias o incompatibles con la prestación que estuvieran percibiendo, o bien hayan podido actuar fraudulentamente para obtener o conservar alguna prestación".

Con independencia de si se descubren fraudes en las bajas laborales, lo que está claro es que este es un fenómeno que cada vez afecta más a las empresas (públicas y privadas) y que llega hasta tal punto que dichas empresas están dispuestas a contratar los servicios de agencias de detectives privados para detectar posibles engaños.