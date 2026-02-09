Endesa en la encrucijada de una ruptura alcista en bolsa

Una de las grandes megatendencias de inversión es invertir en energía, porque si pensamos que la IA es el presente, tenemos que tener en cuenta que toda esta infraestructura va a necesitar muchísima energía y en España tenemos muchas empresas que son muy buenas para invertir.

Analizamos desde un punto de vista a Endesa, una compañía con un dividendo del 4% anual y que además está dando alegrías a los inversores.

Endesa (ELE) continúa su andadura anclada en una sólida tendencia alcista de largo plazo, una base estructural que ha guiado su cotización de forma sólida desde los mínimos de marzo de 2024. Este impulso de fondo dota al valor de una inercia significativamente constructiva, marcando el contexto general para el análisis de corto y medio plazo.

Endesa (ELE) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.

La necesaria fase de consolidación lateral

Tras el potente tramo de subidas, la acción ha entrado en una fase de consolidación lateral, un movimiento que se interpreta como altamente saludable desde la perspectiva del análisis técnico. Este periodo de pausa ha servido para delimitar un rango operativo y, simultáneamente, para normalizar los indicadores técnicos de sobrecompra que se habían generado en el oscilador MACD diario. La 'puesta a punto' resultante ha liberado el potencial necesario para acometer una nueva fase de avance.

El rango de negociación se ha establecido con precisión:

Zona de Resistencia Crucial: La banda comprendida entre 32,00 € y 31,62 € . La superación con convicción de este techo es el requisito indispensable para la reactivación direccional.

La banda comprendida entre . La superación con convicción de este techo es el requisito indispensable para la reactivación direccional. Zona de Soporte Fundamental: La zona de apoyo se sitúa entre 29,89 € y 29,52 €. Este nivel no solo constituye el último gran soporte horizontal, sino que también actúa como la defensa crítica de toda la estructura alcista actual.

El escenario de máxima probabilidad: ruptura alcista

El escenario técnico de mayor potencial y probabilidad se centra en la ruptura al alza de la resistencia superior, un movimiento que requiere el establecimiento de cierres sostenidos por encima del umbral psicológico de 32,00 €. Esta potencial escalada se vería robustecida por dos factores clave:

Respaldo de la Tendencia de Fondo: La inercia alcista de largo plazo proporciona un poderoso viento de cola. Activación de Señales del MACD: El oscilador de momento generó recientemente una señal de compra, lo que confirma el aumento de la presión compradora y la disposición del mercado a impulsar el precio al alza.

Proyección de objetivo de precio y potencial

Una superación confirmada y acompañada de un volumen significativo del nivel de 32,00 € activaría un objetivo de precio ambicioso. Este objetivo, calculado mediante la proyección de la amplitud del rango de consolidación lateral, se sitúa en 34,68 €.

Este objetivo ofrece un potencial de revalorización cercano al +8,4 % desde los actuales niveles de resistencia, lo que subraya la importancia estratégica de la ruptura.

Estrategia y nivel de invalidación definitivo

Aunque la perspectiva técnica es inequívocamente constructiva y alcista, la gestión del riesgo exige un punto de invalidación claro

El sesgo alcista de Endesa solo se vería seriamente comprometido e invalidado si la cotización establece cierres claros y duraderos por debajo del soporte clave de 29,52 €. Una perforación de este nivel sugeriría un cambio en la estructura del mercado o el inicio de una corrección de mayor calado y duración.