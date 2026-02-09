La economía española se enfrenta a graves problemas de carácter estructural. El intervencionismo del Gobierno de España supone un lastre para la actividad productiva y el incremento de los costes impacta directamente contra las compañías. En este contexto, cada vez es mayor la tasa de absentismo laboral, que afecta a la productividad de las empresas. El motivo es claro: el sistema incentiva esta práctica, sobre todo por la falta de seguimiento que se hace de las bajas. Por ello, los empresarios ya han pedido reformar los complementos salariales para frenar el absentismo. De hecho, las compañías ya han comenzado a poner en marcha medidas para frenar este fenómeno.

En las últimas semanas, algunos de los últimos convenios firmados establecen reducciones de sueldo para los trabajadores ausentes. Por ejemplo, en el convenio colectivo del Grupo Nueva Pescanova se recoge que "a todas las personas trabajadoras de la sección de fabricación, mantenimiento y servicios auxiliares se les abonará, en la totalidad de las bajas, el 100% de su salario si en el semestre natural anterior no se superó el 6% de absentismo laboral en estas secciones". Del mismo modo, se detalla que "otro tanto sucederá con las personas trabajadoras de Administración si en esta sección no se superó el 3% de absentismo en el semestre anterior".

Del mismo modo, también se reconoce de forma explícita el impacto del absentismo en la actividad empresarial. De esta forma, en el convenio firmado con Bosch para los centros de trabajo de Huarte y Zaragoza se admite que "un elevado absentismo médico supone un grave perjuicio a la competitividad y a las posibilidades de presente y futuro". Por este motivo, se explica que "la empresa trabajará más específicamente, a través de todos los departamentos y áreas implicadas, con el fin de que el índice de absentismo médico se reduzca y se mantenga en los valores más bajos posibles", aunque no se establecen reducciones de sueldo relacionadas con las ausencias.

Medidas para reducir el absentismo

La AIReF explica en su último informe detalla que ya existen convenios que "incorporan acciones orientadas a disminuir el absentismo en general y, en ocasiones, la incidencia de la incapacidad temporal". Concretamente, el organismo identifica cuatro elementos incorporados con este fin. En primer lugar, se incluyen premios económicos por bajo absentismo que consisten en incentivos económicos para recompensar los niveles bajos de absentismo. Así, la AIReF identifica convenios colectivos "que incorporan un bonus anual a todos los trabajadores si la tasa de absentismo de la empresa es inferior al 5%".

Por otra parte, también existen complementos retributivos de la prestación de incapacidad temporal que quedan condicionados a los niveles de absentismo. "En algunos convenios colectivos, el complemento retributivo a la prestación de IT por contingencias comunes se condiciona al nivel de asistencia del trabajador o del conjunto de empleados de la empresa", explica en su informe, donde se inciden en que "se han identificado convenios colectivos en los que se prevé que solo perciban el complemento retributivo de la prestación de IT aquellos trabajadores que se hayan ausentado del trabajo menos de tres días al año".

Asimismo, otros convenios incorporan complementos retributivos que quedan condiciones a otros factores. Así, "las condiciones pueden incluir la entrega de partes médicos, la asistencia a controles o verificaciones, el cumplimiento de trámites o cualquier otro requisito que no implique la asistencia al trabajo". Finalmente, se incluyen también medidas no económicas de apoyo a la reincorporación con ajustes organizativos o funcionales de la empresa. "Incluye la adaptación de tareas, la reubicación temporal en un puesto compatible, la incorporación progresiva, los planes de retorno u otras medidas organizativas sin coste directo para el trabajador ni pagos asociados", detalla la AIRef.

​ AIReF ​

Así las cosas, el informe explica que "más de la mitad de las medidas identificadas en los convenios son premios económicos por niveles bajos de absentismo". Concretamente, el 9% de los convenios colectivos –tanto sectores como de empresas– incluyen este tipo de medidas. Por su parte, las condiciones para los complementos de IT a niveles de absentismo se encuentran en 4% y el 3% de los convenios colectivos sectoriales y de empresa, respectivamente. En cambio, la AIReF explica que "las dos categorías menos frecuentes son condicionar el complemento a factores no relacionados con el nivel de absentismo y las medidas no económicas".

Complementos salariales

Uno de los grandes incentivos que existen para el absentismo son los complementos salariales. De acuerdo con la AIReF, "aproximadamente la mitad de los convenios sectoriales y casi dos tercios de los convenios de empresa incorporan complementos retributivos que elevan sustancialmente la cobertura económica durante la IT". De hecho, se incide en que en muchos casos estos complementos llegan a equipararse al salario habitual. En este sentido, se subraya que en los convenios que incluyen mejoras, "la cuantía final promedio de la prestación se sitúa en torno al 80% de la base reguladora entre los días 1 y 3, al 91% entre los días 4 al 20 y al 97% a partir del día 21".