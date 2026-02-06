La desesperación de los empresarios: piden reformar los complementos salariales para frenar el absentismo

Uno de los problemas que más preocupan a las empresas actualmente en España es el impacto del absentismo. Nuestro país se sitúa a la cabeza en absentismo a nivel europeo y, en realidad, el coste de esta lacra laboral es cuatro veces mayor de lo que asume el Gobierno, alcanzando los 128.668,7 millones de euros, lo que supone nada menos que el 8,1% del PIB español. Por ello, los empresarios están proponiendo reformar el sistema para frenar el número de horas que se pierden cada año por este motivo. Así, Cepyme reclama una reforma de los complementos salariales para frenar este fenómeno.

Complementos salariales

Este jueves la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha presentado un informe sobre la situación de las pymes en España. Al respecto, la patronal advierte de "la excesiva carga burocrática" sobre pymes y microempresas, que se consolida como uno de los principales retos a afrontar al comienzo de este año, junto con el incremento de los costes laborales para las empresas de menor dimensión. Al respecto, destacan que la "asfixia normativa" y el exceso de requerimientos que se refleja en las 3,8 normas nuevas que cada día se implementan en España.

A estas dificultades se añaden "los problemas para encontrar trabajadores en algunas actividades", donde destacan los más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir en el país, la gran mayoría en la empresa pequeña y "el elevado nivel de absentismo laboral", que es el más alto de la Unión Europea (4,5%) y supuso, según las estimaciones de Cepyme, un coste aproximado de 33.000 millones de euros entre empresas y administraciones al cierre de 2025.

En este sentido, la organización ha subrayado el gran impacto del absentismo en las pymes y microempresas, donde a pesar de que este es menor, supone un mayor coste, y demanda "una mejor regulación de los permisos" de incapacidad temporal y contingencias comunes. Para la patronal de las pymes, las bajas por incapacidad temporal ya no es un problema cíclico sino estructural.

Así las cosas, la patronal defiende una reforma que "transforme" los complementos en convenio que cubren el salario completo de los trabajadores durante las bajas por incapacidad temporal, así como un refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para agilizar estos procesos. En esa línea, la directora del departamento sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, ha apuntado a esos complementos en convenios como uno de los puntos que quieren abordar con los sindicatos en el nuevo acuerdo marco para la negociación colectiva. "Hay que estudiar cómo se pueden transformar esos complementos", ha señalado Díaz de Terán sin concretar más sobre el tema.

Según ha señalado la presidenta de la patronal de las pymes, Ángela de Miguel, el problema que más preocupa a las empresas, especialmente a las más pequeñas, es el absentismo laboral. Así, abogan por reforzar el papel de las mutuas colaboradoras para que incluso puedan llegar a dar altas en determinadas condiciones.