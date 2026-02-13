Paca Blanco, la "mártir" de la izquierda que lleva 11 años viviendo gratis en un piso social

Estos días se ha vuelto viral la historia de una mujer de 77 años que está a punto de ser desahuciada de un piso propiedad del Ayuntamiento en el que lleva viviendo 12 años. Su nombre es Paca Blanco y es una conocida activista que ha formado parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y ha sido una de las fundadoras de Ecologistas en Acción, además de haber sido incluida en una lista electoral bajo la candidatura de Izquierda Unida. La cuestión de fondo es que los distintos medios de izquierdas la han presentado como una víctima y casi una mártir, aunque la realidad dista mucho de esta descripción.

En primer lugar, recordemos que esta jubilada de 77 años va a ser desahuciada de un piso que es propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Pues bien, todo comienza cuando a su hijo le fue adjudicada esta vivienda de alquiler social hace 12 años. En distintas entrevistas, Paca cuenta que tuvo que abandonar su casa de El Gordo (Cáceres) por supuestos conflictos derivados de su activismo, por lo que acabó viviendo con su hijo y con la mujer de este, que es brasileña.

La realidad: 12 años viviendo de okupa y con 50.000 euros de deuda

Al poco tiempo, su hijo y su nuera se marchan a Brasil y ella se queda sola en un piso que no había sido adjudicado a su nombre, dejando de pagar el alquiler que hasta ese momento pagaba su hijo. Durante todo este tiempo, Paca no pagó ni una sola vez el alquiler, habiendo empezado, hace un año, a pagarlo a nombre de su hijo, según se relata en esta entrevista a El País. Es decir, durante los 11 años en los que no pagó el alquiler, la "histórica activista" ha acumulado una deuda de aproximadamente 50.000 euros.

La pensionista, que tiene que usar andador, reconoce que cobra un total de 1.200 euros a través de dos pensiones: 600 euros de pensión de jubilación, lo que parece indicar que se trata de una pensión no contributiva, y otros 600 euros en concepto de pensión de viudedad. Es decir, estamos hablando de una persona que lleva 12 años viviendo en un piso de alquiler social que no está a su nombre, sino al de su hijo, y en el que tan solo ha empezado a pagar el alquiler hace un año y porque se lo recomendaron.

En la entrevista al diario El País, Paca Blanco dice que "no pueden poner en la calle a una persona de 77 años que puede demostrar que vive aquí desde hace 12 años. Confío en que lo vamos a parar".

La distorsión de la realidad de los medios de izquierdas

Lo más llamativo de toda esta situación es la forma de presentar la historia de Paca que han escogido algunos medios de izquierdas como elDiario.es, donde la presentan como una víctima, siendo también la misma estrategia que han elegido desde Público, donde remarcan la edad de la activista y hacen un recorrido por su "carrera de activista" para tratar de conmover al lector.

La realidad es que, con independencia de la edad que tenga, estamos hablando de una persona que lleva 12 años viviendo en un piso en alquiler social que no le fue adjudicado a ella, sino a su hijo. Durante 11 años ha estado viviendo de okupa y sin pagar el alquiler. Solo en el último año ha empezado a pagar el alquiler, algo que solo ha hecho que la deuda de aproximadamente 50.000 euros no siguiera creciendo. Es decir, no estamos hablando de ninguna víctima, sino de alguien que ha estado disfrutando gratis durante 11 años de un piso en alquiler social que no le correspondía, en detrimento de otras personas que quizás lo necesitaran más que ella y que sí tendrían derecho a estar ahí.

El caso de Paca Blanco refleja muy bien hasta qué punto es capaz de retorcer la realidad cierta prensa de izquierdas para que una persona que ha estado viviendo de forma ilegal y gratuita durante más de una década sea presentada como una víctima y prácticamente como una mártir.