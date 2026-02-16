Sánchez arrincona a Yolanda Díaz y protagoniza el acto del SMI con un ultimátum a la CEOE

Ministerio de Trabajo y sindicatos han firmado esta mañana la octava subida consecutiva del Salario Mínimo Interprofesional para 2026. Dos millones y medio de españoles pasarán a ganar 1.221 euros brutos al mes, lo que supone una subida de un 3,1% respecto a los 1.184 euros actuales (37 euros más al mes). El pasado 29 de enero ambas partes anunciaron el acuerdo pero, como ocurre todos los años, faltaba la puesta en escena y esto es lo que hemos visto este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid. Lo curioso es que normalmente, cada año, en el acto solamente están presentes para hacerse la foto la vicepresidenta Yolanda Díaz y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Sin embargo en el día de hoy la presencia del presidente del Gobierno se ha llevado todo el protagonismo y más, cuando ha tomado la palabra. Durante su turno en el escenario le ha agradecido su labor a la vicepresidenta Yolanda Díaz "por su compromiso constante y su capacidad de trabajo y de diálogo", decía. Una manera de reprochar a la CEOE que no se haya sumado al acuerdo.

De hecho, sus palabras han sido duras contra la patronal: "¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza- como estamos viendo durante estos últimos meses- máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, muy por encima de la media europea? Y ¿dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales baten récord año a año? Por que ahí sí están", les reprochaba Sánchez a diferencia de Yolanda Díaz, que no ha hecho ni una sola alusión a su descontento con la CEOE como nos acostumbra. Lo que más le enfada al presidente es que no se reparta a riqueza, que con la cantidad de beneficios que obtienen las empresas en la actualidad no estén subiendo los salarios. En una España donde el coste de la vida ha aumentado más de un 20% en los últimos cuatro años y donde el acceso a la vivienda se ha convertido prácticamente en una misión imposible, Sánchez ha querido explicar que el Gobierno hace lo que puede con los salarios, pero que son los empresarios los que deben subirlos. "El Gobierno está haciendo lo que está en su mano" decía, y "yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia no hay aumentos en términos reales".

En este sentido, hasta los sindicatos han hecho esa petición a los empresarios, no así la Ministra de Trabajo que estaba más pendiente de arremeter contra el Partido Popular por haber congelado el SMI durante su mandato. El secretario general de CCOO, Unai Sordo ha hecho llamamiento a que se suban los salarios medios pidiendo a los empresarios que sigan el ejemplo del salario mínimo, el cual "ha contribuido a reducir brechas de desigualdad" ha dicho pero que "tiene que ser una pértiga para saltar a una mejora generalizada de los salarios en nuestro país, que es posible, que es necesaria y que creo que es lo que están esperando las mayorías sociales", reclamaba.

Díaz, feliz por que Sánchez estuviera en su Ministerio

Díaz sí que se ha mostrado orgullosa por esta nueva subida que ahora deben aprobar en Consejo de Ministros y como suele hacer, ha explicado que estos 37 euros más al mes permitirán "que la gente pueda comprar pescado o fruta a sus hijos" ha dicho, asegurando que esta subida hasta los 1.221 euros brutos al mes hace que mejore el país. "Cuando sube el salario mínimo no sube una nómina, sube muchísimo más. Es la dignidad de un país entero", ha expresado.

Así mismo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha insistido en que el de hoy "es un día importante" y no sólo por la medida económica en sí, sino por la presencia de Pedro Sánchez en su Ministerio. "Hoy es la primera vez que se asiste a este ministerio encabezados además por el presidente del Gobierno" decía en referencia a la cantidad de personalidades y compañeros de Consejo de Ministros como María Jesús Montero, Elma Saiz, Pablo Bustinduy, pero también han estado presentes la presidenta del Congreso, Francina Armengol y hasta el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Hasta ahora en los actos de firma de aumento del SMI solamente estaban Yolanda Díaz y los sindicatos de clase. "En política los símbolos tienen una importancia extraordinaria", recalcaba Díaz quien ha contado la comidilla de los pasillos: "hay un run run entre los funcionarios diciendo: oh, viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés". En sus últimos tres minutos de intervención, Yolanda Díaz ha querido reivindicar su papel dentro del Ministerio recordando que hace seis años, cuando fue designada y cerró el acuerdo para subir el SMI en 50 euros -hasta los 950- Sánchez estaba en el Foro de Davos desde donde la llamó para darle las gracias y eso que "apenas nos conocíamos", ha dicho. Una muestra de que, desde entonces, ella se ha dejado la piel por los trabajadores. "Querido presidente, desde aquella llamada hasta hoy he hecho lo que tenía que hacer, defendiendo en todo momento, de manera no neutral, a la gente trabajadora de este país", decía justificando su labor.