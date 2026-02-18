La enfermera que Sánchez enchufó en una filial de Navantia ha ganado 637.000 euros desde 2020

La empresa pública Sainsel Sistemas Navales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha pagado 636.866,48 euros brutos a su actual presidenta, Susana Hernández, desde que Pedro Sánchez la colocó en octubre de 2020 como máxima dirigente.

La compañía se dedica al desarrollo e implementación de sistemas avanzados de ingeniería naval, enfocados principalmente en el ámbito de la defensa y la seguridad, ofreciendo soluciones tecnológicas integradas para buques y plataformas marítimas. Forma parte del ecosistema de empresas vinculadas a Navantia (participación mayoritaria del 51%), con presencia adicional de Indra en el accionariado minoritario (49%), donde a través de la SEPI, el Gobierno tiene a su vez un 28% de la empresa presidida por Ángel Escribano.

Libre Mercado ha obtenido en exclusiva el documento oficial gracias a una solicitud de acceso amparada en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La resolución está firmada digitalmente por Pedro Valero Castro, responsable de Auditoría Interna y Control de Gestión de Sainsel.

Formación y trayectoria previa al cargo

Susana Hernández Ruiz nació en 1976, posee la titulación en Diplomatura de Enfermería por la Universidad Católica de Murcia y cuenta con especialización como técnica en Oncología Radioterápica. Desarrolló su labor profesional sanitaria en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, hasta que en 2011, dio el salto a la política como concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia para las legislaturas de 2011-2015 y 2015-2019.

Posteriormente obtuvo un asiento como senadora del PSOE por la circunscripción murciana en las primeras elecciones generales de 2019. Tras perder el escaño en los segundos comicios nacionales de ese año, decidió volver a su profesión durante un breve periodo de tiempo. Su designación como presidenta de Sainsel se produjo en octubre de 2020, sustituyendo a un anterior directivo procedente del PP, pese a no tener ninguna experiencia en el sector de la ingeniería naval.

Retribuciones anuales percibidas

Desde su nombramiento, las cantidades brutas abonadas a Susana Hernández Ruiz por concepto de salario base, complemento de puesto y parte variable ascienden a las siguientes cifras, según los datos facilitados por el Área de Recursos Humanos de la empresa pública:

2020 (desde 1 de octubre hasta 31 de diciembre): 21.390,01 euros

2021: 94.767,93 euros

2022: 126.924,58 euros (Un incremento del 33.93%)

2023: 127.504,71 euros

2024: 131.265,20 euros

2025: 135.014,05 euros

La suma total acumulada entre 2020 y 2025 alcanza exactamente 636.866,48 euros brutos.

Gastos de representación y desplazamientos

Los costes asociados a viajes oficiales y dietas de la presidenta hacen un total 35.748,96 euros en el periodo cubierto. El desglose anual revela la siguiente evolución:

2020: 429,34 euros

2021: 2.303,63 euros

2022: 3.074,68 euros

2023: 6.066,92 euros

2024: 13.890,24 euros

2025: 9.984,15 euros

Entre los desplazamientos internacionales, destacan por importe los cinco más elevados (ordenados descendente):

Colombia, 29 noviembre-9 diciembre 2025: 4.562,83 euros Perú, 13-22 marzo 2024: 4.348,33 euros Colombia, 8-16 marzo 2025: 3.392,16 euros Chile, 4-20 agosto 2024: 2.973,89 euros Chile, 1-6 diciembre 2024: 2.547,85 euros

Se registran ocho viajes al extranjero, distribuidos por destinos: París (Francia, tres veces), Perú (tres ocasiones), Chile (dos), Colombia (dos), Angola (una) y Atenas (Grecia, una).

Los tres desplazamientos nacionales con mayor coste (orden descendente):

Cádiz, 1-2 junio 2025: 1.015,94 euros Cádiz, 11-13 noviembre 2025: 759,01 euros Cádiz, 26-27 mayo 2025: 695,69 euros

En total se contabilizan 68 viajes nacionales. Las cuatro viajes nacionales más frecuentes son: Cádiz (14 veces), Sevilla (siete ocasiones), Ferrol (seis) y Cartagena (otras seis). Estas localizaciones reflejan la operativa vinculada a astilleros y bases navales clave.

Números rojos coincidentes con el periodo analizado

Sainsel ha tenido una evolución negativa de los resultados económicos desde el año 2020, coincidiendo con el inicio del mandato de Susana Hernández Ruiz. Libre Mercado ha accedido al Registro de cuentas anuales del sector público depositadas en la web del Ministerio de Hacienda, donde se muestran pérdidas en 2021, 2022 y 2023, con una leve recuperación en 2024 gracias a una subvención de 373.000 euros otorgada por el Fondo Europeo de Defensa, que permitió maquillar el resultado. El margen operativo se sitúa por debajo del 10% recomendado en el sector, mientras el endeudamiento ha aumentado significativamente, respecto a los datos de 2025, aún no están disponibles para su consulta pública.